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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب الأوقاف: علينا الانتباه جيدا لمخاطر الوطن وإعمال العقل فيها

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو عمر

قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إن الوعي يقصد به إدراك الواقع وفهم حقيقة الأمور والإطلاع ببينة على الأحداث التي تحيط بنا.

وأضاف أيمن أبو عمر، في خطبة الجمعة، من مسجد الدكتور محمود مدني، بالواحات الداخلة في محافظة الوادي الجديد،متحدثا عن موضوع بعنوان "«الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات»، أن الوعي يقصد به فهم الأحداث فهما صحيحا يبدد أي جهل معرفي ويصوب أي انحراف فكري وهذا لا يليق إلا بالدراسة والعلم والخبرة وإعمال العقل الذي ميز الله به الإنسان عن باقي الكائنات.

واستشهد خطيب الأوقاف بقول الله تعالى لنبيه الكريم في القرآن الكريم (قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ).

ويقول أهل التفسير عن معنى بصيرة، أي على علم وفهم وحق، ويقول الإمام البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: البصيرة هي المعرفة التي تميز بين الحق والباطل.

وأكد أن الوعي بقيمة الوطن ومكانته والمخاطر التي يواجهها والتحديات التي تقابله، من أهم الأمور التي ينبغي أن ننتبه إليها الآن ولا غنى لنا عن ذلك، خاصة ونحن في فترة شديدة الحرج في هذا الزمان.

 

الأوقاف الوعي خطبة الجمعة الوطن

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