إقبال كثيف على انتخابات الأطباء في الدقهلية

توافد أطباء الدقهلية فى التوافد على مقر انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية بالنادى الاجتماعى باستاد المنصورة الرياضة، ممن يحق التصويت للادلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتى بدأت من التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة .

ويصل اعضاء الجمعية العمومية بالنقابة 21 ألفا و500 طبيب والذين لهم حق التصويت ممن سددوا الاشتراك 10 آلاف 443 طبيب .

وتجرى الانتخابات داخل 6 لجان انتخابيه بالاضافه الى لجنة الوافدين من خارج المحافظة وذلك تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية ولجنة مشكلة لمراقبة الانتخابات من أعضاء المجلس مع إشراف النقابة العامة.

فيما يتنافس في انتخابات النقابه الفرعية بالدقهلية ١٧ مرشحا على ٥ مقاعد من بينها النقيب ومقعدين فوق السن ومقعدين تحت السن في انتخابات التجديد النصفى أكتوبر ٢٠٢٣ للنقابة الفرعية بالدقهلية بخلاف بباقى المستويات والنقيب العام.



وضمت القائمة النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الدقهلية كلًا من الدكتور علي توفيق، والدكتور أسامة الشحات،الدكتور يحيي الجوهرى، الدكتورة دعاء زكريا، والدكتور سمير عطية وعلي مقعدى فوق السن شملت القائمة النهائية كلًا من الدكتورة عبير عبدالقادر، والدكتور مصطفى محمود نبيه، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد فاروق العجمي، والدكتورة أمل مصطفى، والدكتور محمد ياسين العطار والدكتورة دعاء زكريا وعلى مقعدى تحت السن الدكتور محمد صلاح فتح الله الدكتور أحمد إبراهيم عياد، والدكتور مأمون عيسى، والدكتور فتحى غزى، والدكتور أحمد المنير والدكتور إبراهيم حسن.

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