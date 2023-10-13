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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق باب التصويت لانتخابات الأطباء بالدقهلية وبدء الفرز

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء بالدقهلية والمقامة باستاد المنصورة غلق باب التصويت رغم التزاحم الشديد ليتم البدء  فى فرز الأصوات .

استمر توافد أطباء الدقهلية على  مقر انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية بالنادى الاجتماعى باستاد المنصورة الرياضة،  ممن لهم حق التصويت للادلاء بأصواتهم  فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتى بدأت من التاسعة صباحا  حتى الخامسة مساءً اليوم الجمعة.

يصل عدد أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة 21 ألفا و500 طبيب والذين لهم حق التصويت ممن سددوا الاشتراك 10 آلاف 443 طبيب .

تجرى الانتخابات داخل 6 لجان انتخابيه بالاضافه الى لجنة الوافدين من خارج المحافظة وذلك تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية ولجنة مشكلة لمراقبة الانتخابات من أعضاء المجلس مع إشراف النقابة العامة.
فيما يتنافس في انتخابات النقابه الفرعية بالدقهلية ١٧ مرشحا على ٥ مقاعد من بينها النقيب ومقعدين فوق السن ومقعدين تحت السن في انتخابات التجديد النصفى أكتوبر ٢٠٢٣ للنقابة الفرعية بالدقهلية بخلاف بباقى المستويات والنقيب العام.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الدقهلية كلًا من الدكتور علي توفيق، والدكتور أسامة الشحات، والدكتور يحيي الجوهرى، والدكتورة دعاء زكريا، والدكتور سمير عطية وعلي مقعدى فوق السن شملت القائمة النهائية كلًا من الدكتورة عبير عبدالقادر، والدكتور مصطفى محمود نبيه، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد فاروق العجمي، والدكتورة أمل مصطفى، والدكتور محمد ياسين العطار والدكتورة دعاء زكريا وعلى مقعدى تحت السن الدكتور محمد صلاح فتح الله الدكتور أحمد إبراهيم عياد، الدكتور مأمون عيسى، الدكتور فتحى غزى، الدكتور أحمد المنير والدكتور إبراهيم حسن.

 

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