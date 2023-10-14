عمرو موسى: موقف مصر كان مميزًا بشأن عدم المشاركة في تفريغ فلسطين من أراضيها

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة الأمريكية انحازت بنسبة 100% لإسرائيل، في فترة الرئيس دونالد ترامب اقترح صفقة القرن حينما كان رئيسا لأمريكا وكانت صفقة مضحكة، ويجب على العرب الحديث في الوقت الحالي مع أمريكا أن أي خطوة إضافية مثل التطبيع وما إلى ذلك يجب أن يكون في إطار شامل يعالج المشكلة.

عمرو موسى يتحدث عن موقف أمريكا من القضية الفلسطينية

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أن المملكة العربية السعودية الذي يتم إجراء تفاوض معها في هذا الشأن ستتخذ هذا القرار، لأن السعودية الآن لديها من وسائل القوة في الموقف، ومطلوب منها الكثير، والسعودية لن تترك القضية الفلسطينية، موضحا أن هناك بدايات لمواقف عربية في الفترة الحالية، مثل الموقف السعودي في الوقت الحالي.

وتابع عمرو موسى، أن الموقف المصري كان مميزًا للغاية بالتأكيد أن مصر لن تكون جزء من تفريغ القضية الفلسطينية من أصحابها، وتفريغ فلسطين من شعبها، لافتا إلى أنه يوجد عدة نقاط يمكن البدء بها الحديث مع أمريكا من الناحية الإنسانية، ومن ناحية تفريغ فلسطين من شعبها.

وأردف، أنه يجب سؤال أمريكا حول تأييدها من تفريغ فلسطين من شعبها سواء الأرض المحتلة أو الأرض المحاصرة (غزة) يجب أن يتم سؤالها بشكل مباشر كجزء من الحديث معها ومع الدول الكبرى في إطار مجلس الأمن، ليتم إدارة الأمور بحكمة، وباستخدام سليم لوسائل القوة الموجودة لدى الدول العربية في الفترة الراهنة.

واستكمل أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنه يتحدث كيهودي موقف غريب ونادر، ولكن يأتي في ضوء الضعف الواضح في العرب في الفترة الحالية، موضحا أن العقود الماضية كانت قوة العرب طاغية وتجعل التصريحات الخاصة بكل في محلها ويفكر فيها أكثر من مرة.