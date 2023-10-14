عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو موسى: موقف مصر كان مميزًا بشأن عدم المشاركة في تفريغ فلسطين من أراضيها

عمرو موسى
عمرو موسى

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة الأمريكية انحازت بنسبة 100% لإسرائيل، في فترة الرئيس دونالد ترامب اقترح صفقة القرن حينما كان رئيسا لأمريكا وكانت صفقة مضحكة، ويجب على العرب الحديث في الوقت الحالي مع أمريكا أن أي خطوة إضافية مثل التطبيع وما إلى ذلك يجب أن يكون في إطار شامل يعالج المشكلة. 

عمرو موسى يتحدث عن موقف أمريكا من القضية الفلسطينية 

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أن المملكة العربية السعودية الذي يتم إجراء تفاوض معها في هذا الشأن ستتخذ هذا القرار، لأن السعودية الآن لديها من وسائل القوة في الموقف، ومطلوب منها الكثير، والسعودية لن تترك القضية الفلسطينية، موضحا أن هناك بدايات لمواقف عربية في الفترة الحالية، مثل الموقف السعودي في الوقت الحالي. 

وتابع عمرو موسى، أن الموقف المصري كان مميزًا للغاية بالتأكيد أن مصر لن تكون جزء من تفريغ القضية الفلسطينية من أصحابها، وتفريغ فلسطين من شعبها، لافتا إلى أنه يوجد عدة نقاط يمكن البدء بها الحديث مع أمريكا من الناحية الإنسانية، ومن ناحية تفريغ فلسطين من شعبها. 

وأردف، أنه يجب سؤال أمريكا حول تأييدها من تفريغ فلسطين من شعبها سواء الأرض المحتلة أو الأرض المحاصرة (غزة) يجب أن يتم سؤالها بشكل مباشر كجزء من الحديث معها ومع الدول الكبرى في إطار مجلس الأمن، ليتم إدارة الأمور بحكمة، وباستخدام سليم لوسائل القوة الموجودة لدى الدول العربية في الفترة الراهنة.

واستكمل أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنه يتحدث كيهودي موقف غريب ونادر، ولكن يأتي في ضوء الضعف الواضح في العرب في الفترة الحالية، موضحا أن العقود الماضية كانت قوة العرب طاغية وتجعل التصريحات الخاصة بكل في محلها ويفكر فيها أكثر من مرة.  

عمرو موسى العرب القضية الفلسطينية موقف أمريكا ضياء رشوان برنامج مصر جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

بـ 170 ألف جنيه.. أعرف مواصفات رينو لوجان

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

موضوعات متعلقة

عمرو موسى: مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية وتصريحات الرئيس السيسي في محلها

عمرو موسى: يجب على العرب الذهاب بالقضية الفلسطينية لمجلس الأمن

عمرو موسى: ما حدث في فلسطين رد فعل على سياسة إسرائيل المتطرفة

باحث سياسي: إسرائيل تضع مبررات لعمل إبادة جماعية في غزة

مذيعة "التاسعة" تنهار باكية على الهواء بسبب أحداث فلسطين

التحالف الوطني: الوضع كارثي في فلسطين ومصر تحاول حل الأزمة

حياة كريمة: تفاعل كبير مع حملة التبرع بالدم للفلسطينيين

قيادي بحركة فتح: نرفض كل المبادرات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ترشيحاتنا

سنلتقي في القدس أوالجنة.. معلومات عن الفنان الفسلطيني علي نسمان بعد إستشهاده

ارتفاع الضحايا الفلسطينيين في غزة والضفة إلى 1951 شخصا و7696 جريحاً

غادروا فورا.. اسرائيل تلقي بمنشورات على غزة تطالب السكان بالرحيل | تفاصيل

عمرو موسى: إسرائيل تخطط لنزوح الفلسطينيين من أراضيهم على حساب دول أخرى

صلاة لإنجاب الذرية وأنت في فراشك.. أدركها خلال الثلث الأخير من الليل

تويوتا تكشف عن أسعار الجيل الجديد من C-HR

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول الخرشوف على الصحة والجسم

بالأصفر.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

أطعمة لمرضى السكر تساعد في إفراز الأنسولين بشكل طبيعي

أطعمة ومشروبات تصيبك بالصداع النصفي.. احترس منها

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ