عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير مصر من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان غزة بمغادرة منازلهم يتصدر اهتمامات الصحف

صدى البلد

تصدر تحذير مصر من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوبًا، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم /السبت/.
ففي (الأهرام) وتحت عنوان (مصر ترفض إنذار إسرائيل للفلسطينيين بإخلاء شمال غزة).

 ذكرت الصحيفة أن مصر حذرت فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.


وأكدت مصر أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

الجيش الإسرائيلي


وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في غزة، كما طالبت مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء، ودعت مصر الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته وتحت عنوان (في اجتماعات منفصلة مع وزير الخارجية الأمريكي.. عباس وعبدالله الثاني يحذران من تهجير الفلسطينيين لدول الجوار).. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حذر - خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان أمس - من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، مؤكدا ضرورة عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين.


وحذر العاهل الأردني - وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي - من انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني‪.‬


وأضافت الصحيفة أن خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أيضا.. شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بشكل فوري، وحمايتهم، والرفض الكامل لتهجير أبناء القطاع، ووصف مثل تلك المسألة بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني، كما حث عباس على ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك‪.‬

وتحت عنوان (شكري يتابع "تطورات غزة" مع وزيري خارجية المملكة المتحدة والنمسا).. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيًا من وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة چيمس كليڤرلي؛ لمتابعة التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة.


ونقلت الصحيفة تصريحات للسفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، والتي أكد خلالها أن محادثات الوزيرين ركزت على تناول كافة أبعاد ومخاطر التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك دعوة المواطنين لترك منازلهم والانتقال إلى جنوب القطاع، حيث أكد الوزير شكري لنظيره البريطاني ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي العنيف والتهديد بالهجوم البري، نظراً لما سينطوي عليه هذا التصعيد من تعريض حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين لمخاطر جمة لا يمكن التنبؤ بعواقبها.


كما أشارت الصحيفة إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية من نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج.. موضحة أن الوزير سامح شكري أكد، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي وأي عمليات عسكرية في غزة، والكف عن تعريض المدنيين لهذا القدر من المعاناة الإنسانية.

وتحت عنوان (حملة السيسي تتبرع بالدم للشعب الفلسطيني).. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أعرب عن تشرفه بالتواجد هو وأعضاء الحملة في المجلس القومي لنقل الدم؛ للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني الشقيق.


وأضاف المستشار محمود فوزي أن وقوف الشعب المصري مع فلسطين هو موقف ثابت للدولة المصرية، على المستوى الإنساني والعربي والأمن القومي.. داعيا كل مواطن مصري قادر على التبرع بالدم، أن يتوجه فورًا للتبرع بالدم، مؤكدًا أن هذه المواقف تكشف معادن الرجال.


وأشاد بمواقف القيادة السياسية المصرية الحكيمة والواعية، متمنيًا أن تمر هذه المحنة بكل خير على مصر وفلسطين، وأن يعم السلام.. مشيرًا إلى كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها عقب حفل تخرج الكليات العسكرية أمس الأول /الخميس/، واصفًا إياها بـ "الكلمة القوية واضحة المعالم والخطوط".


ودعا فوزي وسائل الإعلام كافة إلى تحفيز المصريين جميعًا على الوقوف بجوار أشقائهم الفلسطينيين عن طريق التبرع بالدم.

وحول الانتخابات الرئاسية.. وتحت عنوان (الوطنية للانتخابات تختتم استقبال طلبات الترشح للرئاسة.. اليوم).. ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، تغلق باب تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك اليوم السبت في تمام الساعة الثانية ظهرًا وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية، والذي سبق إعلانه.


وأضافت أن لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري، والذي يشغل أيضا رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، باشرت أعمالها من 5 أكتوبر الماضي، اعتبارا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، فيما عدا غدًا وهو اليوم العاشر والأخير الذي ينتهي في الثانية ظهرًا.


وأشارت إلى أن على مدى أيام عمل اللجنة، استقبلت راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المكتملة أوراقهم في ضوء ما سبق وحددته الهيئة الوطنية للانتخابات في قراراتها التنظيمية للعملية الانتخابية، والتي أعقبت مباشرة الإعلان عن دعوة الناخبين والجدول الزمني للانتخابات، للقبول المبدئي والتي تتضمن الأوراق الثبوتية ونتائج تقارير الكشف الطبي الصادر عن اللجان الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، فيما حاز كل من تقدموا للترشح تزكيات - على اختلاف عددها - من أعضاء مجلس النواب، فيما كانت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وحدها، التي تقدمت بجانب التزكيات البرلمانية، بنماذج تأييدات المواطنين والتي ناهزت المليون من مختلف المحافظات.

الإسرائيلي اهتمامات الصحف مصر شمال غزة وزارة الخارجية الجيش الإسرائيلي قطاع غزة سكان قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

مصر تحذر إسرائيل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. عمرو أديب يشن هجوما حادا على قوات الاحتلال| توك شو

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

موضوعات متعلقة

مندوب روسيا بالأمم المتحدة محذرا: الشرق الأوسط على شفا حرب واسعة النطاق

مصر لن تترك الفلسطينيين.. رسائل الرئيس السيسي تؤكد دعمه لقضية العرب الأولى

الرئيس التونسي: نحتاج منظومة تشريعية جديدة تتلاءم مع أهداف دستور 25 يوليو

الكويت تعلن رفضها القاطع لدعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من غزة

أمريكا: وصول أول رحلة طيران تحمل مواطنينا من إسرائيل إلى أثينا

كندا تجلي 236 مواطنا من إسرائيل

1953 شهيدًا و6500 مُصاب جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية

1573 شهيدًا و7262 مُصابًا حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية

ترشيحاتنا

230 ناشطا فلسطينيا.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال وملاحقة رجال المقاومة

جوتيريش: الوضع في غزة خطير والحروب لها قواعد

دعاء يوم السبت.. ردده الآن واجعله أسبوع الأرزاق غير المتوقعة والأمنيات المستحيلة

طيران الاحتلال يواصل قصف المناطق الوسطى والشمالية من قطاع غزة

شاهد| استشهاد رضيعة في قطاع غزة

نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجاوزت الـ 70 عاما .. نظام غذاء سيدة فرنسا الأولى يتحدى الشيخوخة

قبل عرضها تليفزيونياً.. تعرف على أحداث أولى حلقات مسلسل "صوت وصورة "

أصغر متجر في العالم يثير جدل لن تتوقع السبب .. ما القصة؟

فى ذكري وفاته.. سر رفض محمود ياسين ترشيح شهيرة لأعماله وحقيقة اصابته بالزهايمر

فيديو

كارول سماحة : ابنتي مسلمة وتذهب معي للكنيسة I فيديو

فقد الحركة والبصر في 30 دقيقة.. تفاصيل المرض النادر لـ نجل محمد ثروت

أصالة بفستان مستوحي من الزي والعلم الفلسطيني فى أحدث ظهور|شاهد

الموعد الرسمي للتوقيت الشتوي وعلاقته بالدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ