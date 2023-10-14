الفكرة والتقديم| لو ابنك مش بيحب البروتين.. آلاء عثمان هتقولك الحل السحري

أوضحت آلاء عثمان، صانعة محتوى، أن اغلب الأطفال لا يرغبون بتناول البروتينات، ولذلك قدمت أكلاتها التي تساعد بها الأمهات على طبخها لأولادهن، منها الكفتة التي شكلتها على شكل كورتين وضعتها على المكرونة وشكلت عليها محتوى طعام على شكل وجه.

وأكدت “عثمان”، خلال لقائها ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية لميس سلامة، أنها لا تجلب أى أطعمة من الخارج نهائيا، وهي من تصنع جميع أنواع الطعام بنفسها، مؤكدة أن أهم ما يجعل الفرد يقبل على الطعام هما “الفكرة والتقديم”.



وأعربت آلاء عن فرحتها عندما تتلقى الرسائل من متابعيها وجمهورها عندما يخبرونها بتنفيذ واجباتها التي تقدمها على السوشيال ميديا.

بأبسط الطرق والبدائل

وقالت إنها تقدم المحتوى الغذائى بأبسط الطرق والأساليب، وتستخدم دائما البدائل، ولا تتشبث بأدوات معينة للطبخ.