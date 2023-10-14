عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صباح حزين.. شهيرة تحيي الذكرى الثالثة لرحيل محمود ياسين بكلمات مؤثرة

الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة

نشرت الفنانة شهيرة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تحيى فيه الذكرى الثالثة للفنان الراحل محمود ياسين. 

وقالت شهيرة : " صباح حزين؛ لأنه الصباح الذي رحلت فيه ولن تعود، أعيش الأيام وتمر مع إحساسي الغريب بأنك موجود، وإذا جاءت سيرتك العطرة وقال أحدهم الله يرحمه أنزعج وأصحى على الحقيقة المُرة للحظات، وتمر الأيام والشهور والسنين، ومازلت أنت أنت وأنا أنا. 

وأضافت شهيرة : "أنت الحبيب والصديق والضهر والسند وأنت القلب النابض بالحب لكل من حولك .. أنت الحكمه والوعي والحنان والأحتواء  وأنا التي تعاني من البعاد والأشتياق لكل تفاصيل الحياه معك الأيام الصعبه والأيام الحلوه والجميله كروحك الطيبه نام ياحبيبي  في سلام وتنعم بما أتاك الله من فضله بأذنه وكرمه دعواتكم لحبيبي وحبيبكم  

عمرو محمود ياسين 

نشر الفنان عمرو محمود ياسين ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يحيى فيه الذكرى السنوية الثالثة لرحيل والده الفنان محمود ياسين.

وقال عمرو محمود ياسين : “الذكرى السنوية الثالثة  لرحيل الوالد الغالي رحمة الله عليه... أسألكم  الدعاء”.

زواج تامر عاشور ونانسى نور.. اعرف فارق العمر بينهما

بعد إعلان زواجها من مجدى الهوارى.. من هى الاستايلست دنيا عبد المعبود

غدا.. مجدى الهوارى يحتفل بزفافه على دنيا عبد المعبود

بعد تحقيقه 72 جنيها في يوم.. سحب فيلم "ع الزيرو" لـ محمد رمضان

حفيد محمود ياسين 

وقد أحيا محمود عمرو ياسين، ذكرى وفاة جده الفنان محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر عام 2020، بعد صراع مع المرض.

ونشر محمود عمرو ياسين، صورة  له من الطفولة تجمعة مع جده الراحل الفنان محمود ياسين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وعلق قائلًا: "اليوم الذكرى الثالثة على رحيل من جعلني انطق اسمي بفخر.. أرجوا قراءة الفاتحة والدعاء لجدي".

محمود ياسين 

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان القدير محمود ياسين ، والذى يعد واحدا من أهم الممثلين فى التاريخ المصري ، حيث قدم مايقرب من 300 عملاً فنياً ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون .

ولد محمود ياسين بمدينة بورسعيد، و كان والده موظفا في هيئة قناة السويس، وكانوا يعيشون في فيلّا ملكا لشركة القناة.

وبعد انتهاء دراسته الثانوية انتقل محمود ياسين للقاهرة ليلتحق بجامعة عين شمس وتحديدا كلية الحقوق، وتخرجفيها عام 1964، ثم التحق بالمسرح القومي، وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية، وكان الوحيد في هذه التصفيات المتخرج من كلية الحقوق.

ولكن قرار التعيين لم يحدث، في الوقت نفسه تسلم من القوى العاملة قرارا بتعيينه في بورسعيد بشهادة الحقوق وهوالوحيد في دفعته الذي يعين في موطنه الأصلي، ورغم حبه لمدينته إلا أنه لم يتصور فكرة الابتعاد عن المسرح، لذلك رفض التعيين الحكومي وعمل بالتمثيل المسرحي.

محمود ياسين شهيرة الفنانة شهيرة الفنان محمود ياسين ذكرى رحيل محمود ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

اشترطت دخول المساعدات ..مصر ترفض السماح للرعايا الأمريكيين العبور من معبر رفح

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

الخارجية الأمريكية تعلن اجلاء موظفي سفارتها بالقدس المحتلة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

موضوعات متعلقة

أعشق يوم للستات وقصة الأمس .. إلهام شاهين: سوسو أرهقتنى.. وفاتن حمامة غيرت حياتى

عمرو سعد يخرج من سباق رمضان 2024.. تفاصيل

غدا.. مجدى الهوارى يحتفل بزفافه على دنيا عبد المعبود

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

شيرين دياب: تحت الوصاية مستوحى من قصتي ومعاناتي بعد وفاة زوجي

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يتفوق على الجميع وحسن المصرى يطارده

عمرو محمود ياسين يحيى الذكرى الثالثة لوالده بكلمات مؤثرة

بسبب فلسطين.. ريهام سعيد تهاجم محمد رمضان

ترشيحاتنا

إسرائيل تهدد بموت 50 آلف جنين في غزة

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

أخبار التوك شو: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين .. والأرصاد تحذر تلك المناطق

مباحثات موسعة بين شكري ونظيره التركي لتنسيق الرؤى بشأن الوضع فى غزة|صور

حزب الله يتبنى إطلاق النار على مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية

مصر ترفض السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قبل زفافها من مجدي الهواري.. صورلـ دينا عبد المعبود.. إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

تضامنًا مع كاتبة فلسطينية.. اتحاد الناشرين العرب ينسحب من معرض فرانكفورت للكتاب

تناول هذه العشبة 3 مرات يوميا لمدة شهرين وسيختفي الكوليسترول تماما

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ