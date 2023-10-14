صباح حزين.. شهيرة تحيي الذكرى الثالثة لرحيل محمود ياسين بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة شهيرة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تحيى فيه الذكرى الثالثة للفنان الراحل محمود ياسين.

وقالت شهيرة : " صباح حزين؛ لأنه الصباح الذي رحلت فيه ولن تعود، أعيش الأيام وتمر مع إحساسي الغريب بأنك موجود، وإذا جاءت سيرتك العطرة وقال أحدهم الله يرحمه أنزعج وأصحى على الحقيقة المُرة للحظات، وتمر الأيام والشهور والسنين، ومازلت أنت أنت وأنا أنا.

وأضافت شهيرة : "أنت الحبيب والصديق والضهر والسند وأنت القلب النابض بالحب لكل من حولك .. أنت الحكمه والوعي والحنان والأحتواء وأنا التي تعاني من البعاد والأشتياق لكل تفاصيل الحياه معك الأيام الصعبه والأيام الحلوه والجميله كروحك الطيبه نام ياحبيبي في سلام وتنعم بما أتاك الله من فضله بأذنه وكرمه دعواتكم لحبيبي وحبيبكم

عمرو محمود ياسين

نشر الفنان عمرو محمود ياسين ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يحيى فيه الذكرى السنوية الثالثة لرحيل والده الفنان محمود ياسين.

وقال عمرو محمود ياسين : “الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الوالد الغالي رحمة الله عليه... أسألكم الدعاء”.

حفيد محمود ياسين

وقد أحيا محمود عمرو ياسين، ذكرى وفاة جده الفنان محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر عام 2020، بعد صراع مع المرض.

ونشر محمود عمرو ياسين، صورة له من الطفولة تجمعة مع جده الراحل الفنان محمود ياسين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وعلق قائلًا: "اليوم الذكرى الثالثة على رحيل من جعلني انطق اسمي بفخر.. أرجوا قراءة الفاتحة والدعاء لجدي".

محمود ياسين

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان القدير محمود ياسين ، والذى يعد واحدا من أهم الممثلين فى التاريخ المصري ، حيث قدم مايقرب من 300 عملاً فنياً ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون .

ولد محمود ياسين بمدينة بورسعيد، و كان والده موظفا في هيئة قناة السويس، وكانوا يعيشون في فيلّا ملكا لشركة القناة.

وبعد انتهاء دراسته الثانوية انتقل محمود ياسين للقاهرة ليلتحق بجامعة عين شمس وتحديدا كلية الحقوق، وتخرجفيها عام 1964، ثم التحق بالمسرح القومي، وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية، وكان الوحيد في هذه التصفيات المتخرج من كلية الحقوق.

ولكن قرار التعيين لم يحدث، في الوقت نفسه تسلم من القوى العاملة قرارا بتعيينه في بورسعيد بشهادة الحقوق وهوالوحيد في دفعته الذي يعين في موطنه الأصلي، ورغم حبه لمدينته إلا أنه لم يتصور فكرة الابتعاد عن المسرح، لذلك رفض التعيين الحكومي وعمل بالتمثيل المسرحي.