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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية.. مديرية الشباب والرياضة تطلق مبادرتين باستاد المحافظة | صور

الشباب والرياضة تطلق
الشباب والرياضة تطلق مبادرتين بستاد الاسكندرية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف مبادرتين اليوم السبت، الأولى تحت شعار “مبادرة شبابنا في ملعبنا"، والثانية تحت شعار ”انزل شارك صوتك فارق".

وذكرت المديرية في بيان اليوم السبت، أن مبادرة “انزل شارك صوتك فارق”، تستهدف حث الشارع السكندري بكافه طوائفه ومراحله السنية من شباب وفتيات ومرآة و رجال على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تعتبر المشاركة في العملية الانتخابية حقا دستوريا وواجبا وطنيا، ولذلك من منطلق  إيمانا بأهمية تفعيل هذا الحق لضمان مستقبل ديمقراطي قوي ومستدام في مصر.

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وفي أجواء ساحرة وطقس صيفي خلاب استقبل ستاد الإسكندرية الدولي تدشين مبادرتي  شبابنا في ملعبنا، وذلك تحت رعاية محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، لممارسة لعب الكروس فيت، وشارك في التنظيم لأول مره فريق OVD KIDS، وذلك بحضور عادل فهيم رئيس الاتحاد العربي والمصري والإفريقي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وتم  إطلاق برنامج تدريبي مكثف وشامل لهذه الرياضة، يستهدف المبتدئين والمحترفين على حد سواء. تهدف المبادرة إلى تعزيز اللياقة البدنية وتطوير المهارات التكتيكية والتقنيات الأساسية للعبة الكروس فيت واللياقة البدنية بمشاركه ١٥٠٠ مشارك.

وفي كلمتها، أثنت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية علي التنظيم الرائع للمهرجان الذي احتضنته ستاد الإسكندرية الدولي هذا الصرح الرياضي الكبير كما رحبت  بالضيوف الدكتور عادل فهيم والدكتور محمد عبد الرازق وعبد الرحمن مصطفى ممثل الشركة الراعية للمبادرة.

ووجهت الشكر لاسلام دياب مدير عام الاداره العامه للرياضه وفريق عمل إدارة الرياضة والدكتور محمد مسعد مسئول مكتب المبادرات، وتم تكريم الدكتور عادل فهيم من قبل الدكتورة صفاء الشريف تقديرا لمجهوداته  في مجال كمال الاجسام.

يذكر أن رياضة "الكروس فيت" هي رياضة حديثة تم اختراعها من قِبل مدربة الجمباز جريس جلاسمان وصديقتها لورين جيناي، تقوم هذه الرياضة على مجموعة من التمارين الوظيفية المتنوعة والتي تبدأ بتمارين الإحماء، وتشمل تمارين منطقة البطن وتمارين الركض والجمباز واستخدام الأثقال والأوزان وتتضمن تمارين الأيروبكس، وتعتمد في أدائها على الكثافة العالية للتمارين. 


 

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