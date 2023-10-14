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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: انتشار محطات الغاز له جدوى اقتصادية ويحافظ على البيئة

افتتاح محطة غاز طبيعي
افتتاح محطة غاز طبيعي

قال محافظ الإسكندرية إن قطاع البترول من القطاعات الرائدة التى لها اسهامات كبيرة فى تنمية محافظة الإسكندرية وله العديد من المشاركات  المجتمعية التى يحتاجها اهالى المحافظة ، لافتاً إلى أن افتتاح محطة تموين السيارات بالغاز اليوم يضاف إلى إسهاماته ذات القيمة والتى تلبى احتياجات أهالى المحافظة

وأكد أن انتشار مثل هذه المحطات يحقق جدوى اقتصادية للمواطن فضلاً عن دورها الفعال فى الحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، محطة تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعي ( كار جاس) بالعجمى ، والتي تعد المحطة الثانية التابعة للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية الخاصة بتموين السيارات بالغاز الطبيعي للجمهور .

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن المحطة مجهزة لتموين نحو 2500 سيارة يومياً، حيث أن طاقتها الاستيعابية نحو 30 ألف متر مكعب في اليوم، كما يوجد بها مركز لإحلال وتحويل السيارات للغاز الطبيعي بطاقة تحويل 10 سيارات يومياً، بالإضافة لمركز صيانة السيارات، وتضم المحطة  4 موزعات تسمح بتموين 8 سيارات في نفس الوقت.

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وفى كلمته؛ أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن قطاع البترول مستمر فى زيادة منافذ خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى كافة ربوع الجمهورية للتيسير على المواطنين، فى ظل الاعتماد على الغاز كوقود نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالى الأداء .

و أوضح وزير البترول؛ أن محافظة الإسكندرية من أعرق المناطق البترولية وتتميز بتنوع الانشطة البترولية على أراضيها ، مؤكداً أن قطاع البترول لا يتوانى فى تقديم الخدمات لأهالى المحافظة،  وتلبية احتياجاتهم من الوقود والغاز الطبيعي، والعمل على إنشاء محطات تموين غاز جديدة وتطوير محطات الوقود القائمة وإضافة خدمة تموين الغاز لها لتصبح محطات وقود متكاملة.

و تفقد المحافظ والوزير أجزاء المحطة وأطمأن على عملية تموين السيارات بالغاز الطبيعى، وأشار الشريف إلى أن هناك توسعا كبيرا في إقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي.

وخلال الجولة؛ ثمن المحافظ دور وزارة البترول فى الاستمرار فى زيادة منافذ خدمة التموين بالغاز الطبيعى كوقود لمواكبة النمو فى الاعتماد عليه كوقود ضمن منظومة توفير الوقود بالسوق المحلى ، حيث يتوافر له العديد من المميزات منها أنه نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالي الأداء، معرباً عن سعادته بانتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود وما تحققه من مساهمة قوية في الحفاظ على البيئة.

وأضاف الشريف، أن مدينة الإسكندرية تعد من المدن الأكثر تعرضًا وتأثرًا بشكل كبير بالتغييرات المناخية، ذلك على الرغم من أن الانبعاثات الكربونية في المدينة لا تتعدى نسبة 0.24% من الانبعاثات الكربونية العالمية، ولهذا فإن إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي أمر ضروري.

وشهد الافتتاح المهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول، والدكتور مجدى جلال رئيس شركة ايجاس، والمهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، والمهندس خالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة كار جاس.

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