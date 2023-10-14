حملة للتحفظ على 92 حالة إشغال وغلق 6 محال شرقي الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول شرقي محافظة الإسكندرية، حملات مكبرة لمواجهة ظاهرة الإشغالات التي تحتل الارصفة لإعادة الانضباط للشارع السكندري.

وواصلت إدارة إشغال الطريق بالتنسيق مع شرطة المرافق جهودها لمواجهة حيث تم التحفظ على عدد (92) حالة إشغال متنوع وغلق عدد 6 محال تجارية خالفت موعد الغلق المحدد لها وذلك بكلا من ( شارع ملك حفنى بحرى، شارع 16 الملك الفلكى ، شارع البكباشى العيسوى ، شارع خليل حمادة ، شارع مسجد سيدى بشر ، شارع جمال عبد الناصر ، شارع محمد نجيب ) ، وتستمر الحملات لاعادة الانضباط بنطاق الحي.

يأتي هذا في إطار مواجهة ظاهرة الاشغالات وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول بشن حملات على مدار اليوم للتصدي لظاهرة التعدي على الطريق العام ورفع أي إشغالات تعيق حركة الطريق العام والمارة.

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