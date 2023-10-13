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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل احتفال مكتبة الإسكندرية بمرور 21 عاما على تأسيسها

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

قال أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة احتفلت العام الماضي، بمرور 20 عاما على تأسيسها، متابعا أن المكتبة دعت الفريق الذي صمم المكتبة للتواجد ضمن فاعليات الاحتفال بمرور 21 عاما.

 

وأضاف "أحمد زايد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المكتبة تحتوي على أكبر قاعة إطلاع في العالم، تضم أكثر من 90 عمود، ومفتوحة ومضاءة بـ أشعة الشمس من الخارج، متابعا: الكتب تتواجد على الأرفف ولا يوجد كتب في المخازن.


واسترسل: القاعة تضم أكثر من 2 مليون كتاب، ويمكنها استيعاب أكثر من 5 ملايين، بالإضافة إلى وجود قاعدة بيانات تجمع كميات كبيرة من الخرائط، فهي ليست مكتبة للقراءة والبحث فقط، بل مكتبة للثقافة.


وأكمل: تم إنشاء متحف متكامل داخل المكتبة، وبها 7 مراكز بحثية عالمية.

مكتبة الاسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية المخازن مراكز بحثية برنامج 8 الصبح

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