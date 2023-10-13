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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد حملة التبرع بالدم لصالح الفلسطينين

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم بالاسكندرية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة التبرع بالدم بنطاق منطقة المرسي ابو العباس وسط إقبال كبير من مواطني الإسكندرية، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، في 13 محافظة على مستوى الجمهورية ضمن فعاليات الحملة الشعبية للتبرع بالدم لصالح اشقائنا في فلسطين.

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وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك.

وثمن اللواء محمد الشريف جهود جميع القائمين على هذه الحملة الإنسانية، لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارات " تجوب جميع المحافظات، مؤكدا علي دور التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني ودعم العمل التطوعي.

الاسكندرية الحملة الشعبية التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني المجتمع المدني

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