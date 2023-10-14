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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يفتتح محطة تموين غاز جديدة في العجمي الإسكندرية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه  اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية  محطة (كارجاس العجمي) بجراج الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية لتلبية احتياجات الجمهور أصحاب السيارات العاملة بالغاز الطبيعى، وذلك فى إطار الشراكة القائمة مع الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية .


وعقب الافتتاح ، اكد الملا على ان قطاع البترول مستمر فى زيادة منافذ خدمة تموين  السيارات بالغاز الطبيعى فى كافة ربوع الجمهورية للتيسير على المواطنين ،  فى ظل الاعتماد على الغاز كوقود نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالى الأداء .


وأوضح الملا ان محافظة الإسكندرية من اعرق المناطق البترولية وتتميز بتنوع الأنشطة البترولية على أراضيها ، مؤكداً ان قطاع البترول لا يتوانى فى تقديم الخدمات لأهالي المحافظة ،  وتلبية احتياجاتهم من الوقود والغاز الطبيعي  ،  والعمل على إنشاء محطات تموين غاز جديدة وتطوير محطات الوقود القائمة وإضافة خدمة تموين الغاز لها لتصبح محطات وقود متكاملة.

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وزير البترول: 927 محطة للغاز الطبيعي وسيتم وصولهم لـ 1000 قبل نهاية العام

 

 

 

ومن  جانبه ، اكد محافظ الإسكندرية أن قطاع البترول من القطاعات الرائدة التى لها إسهامات كبيرة فى تنمية محافظة الإسكندرية وله العديد من المشاركات  المجتمعية التى يحتاجها اهالى المحافظة ، لافتاً إلى أن افتتاح محطة تموين السيارات بالغاز اليوم يضاف إلى إسهاماته ذات القيمة والتى تلبى احتياجات أهالي المحافظة، مشيراً إلى انتشار مثل هذه المحطات يحقق جدوى اقتصادية للمواطن فضلاً عن دورها الفعال فى الحفاظ على البيئة.

وخلال تفقد المحطة الجديدة ، استمع الوزير ومرافقوه إلى شرح من المهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس ، حيث أوضح ان محطة (كارجاس العجمي) التى تم إفتتاحها للجمهور اليوم مقامة على أحدث طراز بطاقة 4 موزعات شحن و 8 نقاط تموين يُمكنها من ضخ 30 ألف متر مكعب غاز يومياً لخدمة 2500 سيارة يومياً، كما يوجد بها مركز لتحويل السيارات بطاقة تحويل 10 سيارات يومياً وصيانة 70 سيارة يومياً، و مركز لخدمة الزيوت تحت العلامة التجارية bp visco.

وعقب ذلك قام المهندس طارق الملا ومحافظ الإسكندرية بتفقد محطة تموين أتوبيسات النقل الجماعي التابعة للهيئة العامة لنقل الركاب ، والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 20 ألف متر مكعب غاز يومياً لتموين 70 أتوبيسا يوميا.


وتجدر الإشارة إلى أن لدى شركة كارجاس 17 محطة عاملة بمحافظة الأسكندرية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي تخدم الجمهور .


* تضاعف  محطات غاز السيارات خمس مرات خلال التسع سنوات الماضية*

والجدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بتنفيذ عددا من المشروعات خلال التسع سنوات الماضية ساهمت بفاعلية فى تحقيق خطة الدولة للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية ، سواء من خلال إنشاء محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي او إضافة خدمة تموين الغاز الطبيعى داخل محطات الوقود القائمة ، مما ساهم في تحقيق خطة الانتشار في كافة محافظات الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة ، حيث تم مضاعفة  عدد محطات تموين الغاز حوالى خمس اضعاف خلال تلك الفترة  ،  وبلغ عددها خلال عام 2023/2022 نحو 928 محطة مقارنة بنحو 180 محطة عام 2015/2014 ، وجاري التجهيز لبدء الأعمال لباقى المحطات لتصل إلى 1000 محطة منتشرة في ربوع الجمهورية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية ، لتخدم حائزى السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية ، وبلغ إجمالي عدد مراكز التحويل حاليا 129 مركزاً .


كما ارتفع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز ليصل إلى  500 ألف سيارة مقارنة بنحو 215 الف سيارة عام 2015/2014 ، وارتفع حجم مبيعات الغاز من 270 مليون متر مكعب إلى 3ر1 مليار  متر مكعب ، مما ساهم فى توفير حوالى 830 الف طن بنزين 80 بقيمة 640 مليون دولار . 


ولأول مرة وتيسيرا على المواطنين ، بدأ قطاع البترول فى تشغيل أول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور ، كما تم تشغيل عددا من  المراكز المتنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز وصيانتها كأول مركز من نوعه في مصر والشرق الأوسط .


حضر الافتتاح الدكتور مجدى جلال رئيس شركة ايجاس ونائبه للتخطيط والمشروعات مهندس محمد خضير والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والمهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية.

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محطات تموين السيارات محافظ الاسكندرية أخبار قطاع البترول الهيئة العامة لنقل الركاب

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