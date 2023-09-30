عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير البترول: 927 محطة للغاز الطبيعي وسيتم وصولهم لـ 1000 قبل نهاية العام

وزير البترول
وزير البترول

قال المهندس طارق الملأ، وزير البترول، إن الرئيس السيسي وجه بعمل 1000 محطة لتوفير الغاز الطبيعي وبالفعل تم الوصول إلى 927 محطة تعمل في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن قبل نهاية هذا العام سيكتمل العدد لـ 1000 محطة.

txt

وزير البترول: 6 مليارات دولار تكلفة مشروعات البتروكيماويات منذ 2014.. فيديو

txt

وزير البترول : ننتج 1.7 مليون برميل مكافئ من الزيت والغاز يوميًا

 

وأضاف “الملا” خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كانوا 200 الف سيارة فقط والآن وصل عددهم إلى 500 الف سيارة في الوقت الحالي.

وتابع طارق الملا، أنه تم توفير 1.3 مليار متر مكعب من الغاز لاستخدام المواطنين وهذا يوازي توفير 830 ألف طن من بنزين 80 بقيمة 640 مليون دولار كان سيتم استيرادها من الخارج.

1000 محطة الرئيس السيسي المهندس طارق الملا الغاز الطبيعى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي طارق الملا وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

ترشيحاتنا

خلو بالكم.. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة لـ المصريين.. فيديو

أيمن شعراوي يهنئ لاعبي الزمالك بالتأهل لدور المجموعات بـ الكونفيدرالية

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.. أزمات أرهقت المصريين| ورؤية السيسي للتخلص من صداعها

النواب الأمريكي يمرر مشروعا مؤقتا لتفادي الإغلاق الحكومي

اعرف حقك.. شروط إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة

فرمان من أوسوريو عقب الفوز الكبير على أرتا سولار في الكونفيدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

الجمهور يقلق على منى زكي بعد صورتها بتلقى فيتامينات وريدية

فستان جذاب.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بجمالها من لبنان.. شاهد

فيديو

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ