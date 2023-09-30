وزير البترول: 927 محطة للغاز الطبيعي وسيتم وصولهم لـ 1000 قبل نهاية العام

قال المهندس طارق الملأ، وزير البترول، إن الرئيس السيسي وجه بعمل 1000 محطة لتوفير الغاز الطبيعي وبالفعل تم الوصول إلى 927 محطة تعمل في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن قبل نهاية هذا العام سيكتمل العدد لـ 1000 محطة.

وأضاف “الملا” خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كانوا 200 الف سيارة فقط والآن وصل عددهم إلى 500 الف سيارة في الوقت الحالي.

وتابع طارق الملا، أنه تم توفير 1.3 مليار متر مكعب من الغاز لاستخدام المواطنين وهذا يوازي توفير 830 ألف طن من بنزين 80 بقيمة 640 مليون دولار كان سيتم استيرادها من الخارج.