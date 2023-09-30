مستمرون في البحث والاستكشاف.. وزير البترول: حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز

أكد طارق الملا وزير البترول، أن هناك مشروعات كثيرة ساهمت في زيادة إنتاجنا من البترول والغاز وعلى رأسهم حقل ظهر.

وقال طارق الملا في كلمته في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي:" حقل ظهر درة قطاع البترول ".

وأضاف طارق الملا:"معدلات تنفيذ حقل ظهر تمت في 28 شهرا، وحقل ظهر كان يحتاج إلى أجهزة ومعدات كي يتم تركيبها في موقع حقل ظهر ".

وتابع طارق الملا:" وصلنا للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهاية عام 2018 وبدأنا في التصدير".

وأكمل طارق الملا :" جاري تنفيذ مشروعات بـ 2 مليار دولار ومنها مشروعات في الصحراء الغربية "، مضيفا:" مستمرون في الحفر والبحث والاستكشاف على البترول والغاز ".