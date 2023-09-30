عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحويل مصر مركزا إقليميا لتداول البترول .. الوزارة تكشف الاستراتيجية الكاملة

حكاية وطن
حكاية وطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن لدينا البنية الأساسية لتكون مصر مركزا إقليميا حقيقيا لتداول البترول والغاز، موضحا أن لدينا 14 منطقة لوجستية والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس لم يكتب لها النهوض سوى في الـ 9 سنوات الماضية.

وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ سنوات استراتيجية تطوير شاملة، شملت البنود التالية:

جذب الاستثمارات
الإصلاح الهيكلي
التنمية البشرية
تحسين أداء أنشطة التكرير
تحسين أداء أنشطة الإنتاج
تحويل مصر الى مركز إقليمي
دعم اتخاذ القرار
 

وفيما يخص البرنامج السادس لتحويل مصر الى مركز إقليمي لتجارة وتداول البتـرول والغاز، وبحسب الموقع الرسمي للوزارة فإن البرنامج كان كالأتي:

البترول: 5 اكتشافات للغاز الطبيعى بإحتياطات 2.65 تريليون قدم مكعب في 8 آبار

مؤسسة البترول الكويتية: «كيبيك» صدّرت أول شحنة ديزل متطور في السوق الأوروبية

وضع استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، من خلال الاستفادة من  الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية وسيسهم هذا البرنامج في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.

أهم ما تم تحقيقه حتى الآن:

• إصدار قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز واعتماد استراتيجية تحويل مصر الي مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

• توقيع مذكرات تفاهم للدعم والتعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

• تم توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتي مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.

• تطوير البنية الأساسية للقطاع من موانئ ومعامل تكرير.

• التوقيع النهائي لميثاق منتدى غاز شرق المتوسط وذلك لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ليكون مقره في القاهرة.

القطاع البترولي تداول البترول مصر مركز إقليمي لتداول البترول مال واعمال اكتشافات البترول قناة السويس Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

أهدر البنزين .. قرار عاجل ضد مسئول كبير بشركة بترول استولى على مليوني جنيه

ابن اخته خلص عليه.. جريمة مروعة غرب الجيزة والسبب صادم

لا تخافوا ولكن احذروا| العاصفة إلياس تصل مصر خلال ساعات.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

وفاة الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: لدينا البنية الأساسية لتكون مصر مركزا إقليميا حقيقا لتداول البترول والغاز

ترشيحاتنا

نابولي يكتسح ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي

محمود علاء يوجه رسالة بعد استبعاده من مواجهة أرتا سولار

لامس مناطق حساسة.. فعل فاضح لعاطل بعد صلاة الجمعة في الجيزة.. تفاصيل

بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يخسر بثنائية من فولفسبورج في الدوري الألماني

خطة ناجحة وعبقرية في التنفيذ|مؤسسات تعليمية أضافها السيسي لمصر خلال 10 سنوات

30 ألف جنيه .. تمويل مقدم لهذه الفئة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس جامد.. كيف تحمى نفسك من المرض المتسبب في وفاة محمد فريد

أهمها الأسماك .. أطعمة تحميك من الإصابة بنزلات البرد

في شهر التوعية بسرطان الغدة الدرقية.. هذه أبرز الأسباب والأعراض

سبب وفاة محمد فريد وتغير شكله

فيديو

الشرطة فى كل الشوارع.. استعدادات الداخلية لتأمين طلاب المدارس والجامعات.. فيديو

عاشت 3 أيام في القبر.. سيدة تروي تفاصيل دفنها حيّة لسبب غريب|فيديوجراف

مفاجأة في سعر السكر عقب قرار الحكومة بعد وصوله 40 جنيها

هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ