تحويل مصر مركزا إقليميا لتداول البترول .. الوزارة تكشف الاستراتيجية الكاملة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن لدينا البنية الأساسية لتكون مصر مركزا إقليميا حقيقيا لتداول البترول والغاز، موضحا أن لدينا 14 منطقة لوجستية والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس لم يكتب لها النهوض سوى في الـ 9 سنوات الماضية.

وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ سنوات استراتيجية تطوير شاملة، شملت البنود التالية:

جذب الاستثمارات

الإصلاح الهيكلي

التنمية البشرية

تحسين أداء أنشطة التكرير

تحسين أداء أنشطة الإنتاج

تحويل مصر الى مركز إقليمي

دعم اتخاذ القرار



وفيما يخص البرنامج السادس لتحويل مصر الى مركز إقليمي لتجارة وتداول البتـرول والغاز، وبحسب الموقع الرسمي للوزارة فإن البرنامج كان كالأتي:

وضع استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية وسيسهم هذا البرنامج في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.

أهم ما تم تحقيقه حتى الآن:

• إصدار قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز واعتماد استراتيجية تحويل مصر الي مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

• توقيع مذكرات تفاهم للدعم والتعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

• تم توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتي مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.

• تطوير البنية الأساسية للقطاع من موانئ ومعامل تكرير.

• التوقيع النهائي لميثاق منتدى غاز شرق المتوسط وذلك لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ليكون مقره في القاهرة.