6 مليارات دولار استثمارات مشروعات البتروكيماويات منذ 2014.. فيديو

استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول، مشروعات البتروكيماويات التى انجذتها الدولة والأخرى التى تعمل على تنفيذها.

وأضاف الملا، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة نفذت 3 مشروعات بتروكيماويات باستثمارات 4 مليار دولار.



وتابع وزير البترول: أنه جار تنفيذ 5 مشروعات بتروكيماويات بتكلفة 2 مليار دولار.

1.2 تريليون جنيه



وكان قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن الدولة نفذت إستراتيجية لقطاع البترول والطاقة تتضمن عناصر الاستدامة، بتكلفة 1.2 تريليون جنيه.

وأضاف الملا، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة أنفقت 61.3 مليار جنية من يوليو 2014 حتى يونيو 2023.

860 مليار جنيه

وتابع وزير البترول، أن المشروعات التى تم تنفيذها كلفت الدولة 860 مليار جنيه، والمشروعات التى جارى تنفيذها سيكلف الدولة 340 مليار جنيه.