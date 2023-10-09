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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول: مصر تلعب دوراً حيوياً كمركز اقليمي لتداول وتجارة الطاقة

صدى البلد

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC) و شركة تي سي اى سنمار الهندية للكيماويات، حيث تقوم الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بمقتضاها بإستخدام تسهيلاتها ومرافقها بميناء دمياط لتسهيل الاستيراد الآمن للمواد الخام اللازمة لمشروعات التطوير والخطط التوسعية لشركة تي سي آي سنمار .

وقع مذكرة التفاهم المهندس رفعت عبدالخالق رئيس الشركة المتحدة لمشتقات الغاز و بي اس  جايارامان رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار  للكيماويات بحضور المهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب  الوزير، ونائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس ) للعمليات المهندس يس محمد ، واس جانيش كومار العضو المنتدب للشركة للهندية .

وعقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا وزير  البترول والثروة المعدنية، على اهمية هذا التعاون مع الشركة الهندية، مشيرا إلي وجود فرص لتنمية التعاون مع الشركة في مشروعات مستقبلية، حيث تضع مصر صناعة البتروكيماويات في اولويات استراتيجيتها.

وأضاف الملا أن مصر تلعب حالياً دوراً حيوياً كمركز اقليمي لتداول وتجارة الطاقة مستفيدة من تنوع بنيتها الأساسية و التطوير والتحديث الذي لحق بها خلال السنوات الاخيرة.

وأكد أن البنية الأساسية يجري الاستفادة منها كركيزة للتوسعات الانتاجية و زيادة الاستثمارات التي يضخها الشركاء  العالميين  في مصر.

وأوضح أن الاتفاق مع الشركة الهندية يتضمن استخدام البنية الأساسية بما يخدم زيادة الانتاج والاستثمار والقيمة المضافة لصالح الاقتصاد المصرى.

وأشار الملا الي ان تدفق استثمارات الشركات العالمية لقطاع البترول والغاز المصري يبرهن ان مصر تعد شريك محل ثقة، مؤكدا ان مصر تعمل علي تذليل التحديات امام الاستثمارات.

ولفت الملا الي ان هذا الاتفاق هو أحد نماذج تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والهند  استثماراً للتطور الكبير الذي تشهده علاقات البلدين تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي ، و ارتقاءها الي مستوي الشراكة الاستراتيجية .

من جانبه قال بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار للكيماويات "تجسد مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الشركة المتحدة لمشتقات الغاز التزامنا الراسخ كأكبر مستثمر هندي في مصر بالمساهمة في النمو الاقتصادي في مصر عبر بذل  كل الجهود للمساهمة في اثراء صناعة البتروكيماويات في البلاد، وذلك لما تتمتع به الشركة من تاريخ عريق وخبرات عميقة في هذا القطاع.

وأضاف أنه من خلال استثمار 150 مليون دولار أو ما يعادل 6ر4 مليار جنيه مصري ، نسعى لدعم خططنا التوسعية والمساهمة على نحو هادف وفعال في الاقتصاد القومي المصري ،  وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة " .

تعد شركة تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر استثمار هندي  في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراتها 5ر1 مليار دولار ، وتنتج  ثلاث منتجات أساسية وهي مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية والكالسيوم كلورايد. وتعتبر الشركة  أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تعد منتجاً أساسياً لتطوير البنية التحتية حول العالم.

كما تقوم بتصنيع جميع أنواع البولي فينيل كلورايد الثلاث والتي تدخل في صناعات متنوعة، كما تقوم بإنتاج منتجات  لخدمة الاحتياجات الاستراتيجية للدولة مثل الكلور المستخدم في عمليات التطهير ومحطات معالجة المياه على مستوى الجمهورية .

الإدارة المركزية الإقتصاد المصرى البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية الشركة المصرية القابضة للغازات العضو المنتدب القابضة للغازات الطبيعية

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