عمرو الحلواني: مجموعة مصر متوازنة في أمم إفريقيا

كشف عمرو الحلواني نجم النادي الأهلي الأسبق عن رأيه في قرعة دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، التي أسفرت عن مجموعات مثيرة.

وقال الحلواني مع الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر تصريحات تليفزيونية في برنامج "كورة كل يوم" عبر قناة الحياة، أن قرعة كأس الأمم الإفريقية جاءت صعبة على بعض المجموعات وأبرزها مجموعة تونس وجنوب إفريقيا ومالي.

وأضاف: " مجموعة مصر متوازنة بجانب وجود منتخب غانا، أرى أن الثنائي الأقرب لحسم الصعود إلى دور الستة عشر ".

وتابع: " منتخب كوت ديفوار سيتأهل من المجموعة الأولى وأيضًا منتخب المغرب من المجموعة السادسة ".

وأكمل:" السنغال والكاميرون سيحسمان تأهلهم إلى دور الستة عشر، بحانب الجزائر وبوركينا فاسو من المجموعة الرابعة ".

منتخب مصر

تغلب منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على نظيره منتخب زامبيا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم وديا ضمن استعدادات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

سجل حمدي فتحي لاعب منتخب مصر الوطني هدف اللقاء الوحيد عن طريق رأسية مررها له أحمد سيد زيزو في الدقيقة 94.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر يوم الإثنين المقبل فى الإمارات فى ثاني وديات الفراعنة الكبار خلال الأجندة الدولية.

وأسفرت مراسم قرعة بطولة كأس أمم افريقيا عن وقوع منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

يفتتح منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار أمام نظيره منتخب موزمبيق يوم 14 يناير القادم على ملعب استاد أوفوي بوانيي في أبيدچان.

ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ثاني مبارياته ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا نظيره منتخب غانا يوم 18 يناير المقبل على ملعب استاد أوفوي بوانيي في أبيدچان.