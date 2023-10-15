ناقد رياضي: الجمعية العمومية للزمالك عليها اختيار الأصلح للعودة للمسار الصحيح

أكد الناقد الرياضي عادل عطية، أنه لا بد للمدير الفني للمنتخب الوطني أن يضع إستراتيجية خاصة وفكر، للمنافسة بقوة على بطولة الأمم الأفريقية القادمة، وتصفيات كأس العالم، مشيرا إلى أنه لا بد أن يظهر هذا الفكر داخل الملعب.

وقال عادل عطية خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة"، إن الجمعية العمومية لنادي الزمالك عليها أن تختار الأصلح، لقيادة النادي خلال الفترة القادمة، وأن يعود الزمالك للمنافسة على البطولات بشكل قوي.

العمل على وضع حلول

وتابع الناقد الرياضي عادل عطية، أن المشكلة المالية هي أهم ما سيواجه المجلس الجديد لنادي الزمالك خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنه لا بد من العمل على وضع حلول لهذا الملف.