عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا يحدث عند معبر رفح؟.. رد حاسم لوزير الخارجية في مقابلة مع CNN

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

 أكد وزير الخارجية سامح شكري، في مقابلة خاصة مع شبكة سي إن إن الأمريكية، أن معبر رفح مفتوح على الجانب المصري رسميا وهو مفتوح طوال الوقت والمشكلة التي نشأت هو في التعرض للقصف الجوي وبالتالي فإن الجانب الغزاوي ليس في وضع يسمح له باستقبال عبور المركبات.

 

جاء ذلك خلال مقابلة هاتفية لوزير الخارجية سامح شكري مع مذيع شبكة CNN، وولف بليتزر، أمس السبت.


أكد شكري أن معبر رفح الحدودي مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري، وبسبب  القصف الجوي تعطل عبور المركبات.
 

وأضاف شكري أن القائمين على المعبر من الجانب الغزاوي يرون ضرورة خروج مواطني البلد الثالث، من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة، حتى يمكن دخول السلع الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن مصر لم تتمكن من الحصول على أي تصريح لإرسال المساعدات الإنسانية، والإمدادات، لتخفيف الضغوط عن ما يحدث في غزة حتى الآن.


وأكد الوزير شكري أن مصر مستعدة لتقديم  كل التسهيلات والمساعدات وأنه يوجد تعاون مع الجانب الأمريكي مدركين أهمية هذه القضية.


وهناك مواطنون أجانب آخرون يحتاجون إلى إذن من غزة للمغادرة.


وعاد الوزير وأكد أن جانب المعبر في غزة غير صالح للعمل بسبب القصف الجوي، وبالتالي ففي رد من الوزير شكري على سؤال المذيع الأمريكي وولف حول مغادرة الأمريكيين لغزة، قال الوزير شكري إنه في حال مغادرتهم من غزة بعد حصولهم على التصاريح والإجراءات اللازمة والسامحة لهم بذلك في غزة فإن مصر على استعداد على تقديم كل التسهيلات لهم في إطار عملية تعاون مع سفاراتهم للوصول إلى نقطة المغادرة والعودة إلى بلدانهم.

 

وزير الخارجية أجاب عن سؤال وجهه المذيع وولف، حول خلاصة رسالة مصر إلى الولايات المتحدة في الوقت الحالي بعد محادثات مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، قائلا إن  مصر تدعو إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، ومعالجة الظروف الصعبة التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون.


وأضاف أن هناك حاجة كبيرة لحماية المدنيين مع تصاعد حصيلة الضحايا في غزة. 
وذكر: "نحن بحاجة إلى احتواء ذلك، ونأمل أن نرى مخرجاً من المستنقعات والعودة إلى التعامل مع قضية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء الاحتلال".


وفي سؤال عن أي حل سلمي سيظهر في أي وقت قريب نتيجة لما يجري في غزة الآن، أجاب وزير الخارجية  قائلا: "نحن متفائلون دائمًا وندعو دائمًا إلى إحلال السلام في المنطقة لإيجاد حل يعتمد على الشرعية الدولية، والإجماع الدولي على حل".

CNN إرسال المساعدات الإنسانية الإجراءات اللازمة الاحتلال احترام القانون الجانب المصري الظروف الصعبة القصف الجوي الغزاوى المساعدات الانسانية المصري الوزير شكري جنسيات سامح شكري شبكة CNN شبكة سي إن إن الأمريكية قطاع غزة معبر رفح الحدودي مصر وزير الخارجية سامح شكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم واحد| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب |خاص

440 جنيها| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

3 ظواهر جوية والحرارة تودع الـ30|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

خرج الأخ لنجدة شقيقه من "الخناقة" فسقط صريعا بين يديه| تفاصيل صادمة

موضوعات متعلقة

هل كل يهود العالم يؤيدون حملة إبادة إسرائيل الجماعية للفلسطينيين.. شاهد

تعليقات صباحية قاسية.. العالم يتهم إسرائيل بالعدوان على غزة

حزب الله يتبنى إطلاق النار على مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية

الأونروا : لا تتوافر أي ملاجئ آمنة للفلسطينين في غزة

الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات على الأراضي اللبنانية

الخارجية الأمريكية تعلن اجلاء موظفي سفارتها بالقدس المحتلة

الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدى طلب الجيش الإسرائيلي في مستشفى القدس

حماس تعلن سقوط قتلى من أسرى الاحتلال نتيجة غاراته العشوائية

ترشيحاتنا

الأسعار الجديدة لـ بيستون T770  موديل 2024

دعاء للمطر الغزير والشديد.. أدركه بـ 10 كلمات مستجابة لقضاء الحاجة والرزق

بعد إخلاء «أونروا» مراكزها.. غزة تكشف عن خطر كبير يهدد سكان شمال القطاع

آخر يوم للتقديم على الوظائف الخالية بالمحافظات.. غدا

استشهاد بلال القدرة قائد قوة خاصة من حماس في غارة إسرائيلية

قافلة مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني تصل العريش استعدادا لعبورها لقطاع غزة|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

ممرات فريدة| كهف بريطاني عمره 500 ألف عام بعجائب مثيرة.. تفاصيل

لوك ناعم.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

خسر لقب فخر العرب.. صمت محمد صلاح عن حرب فلسطين يعرضه لحملات غضب|فيديوجراف

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب |خاص

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ