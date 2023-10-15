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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. أهالي غزة يلجأون إلى الطبخ على الحطب في ظل عدم وجود مياه ولا كهرباء ولا وقود

غزة تطبخ طعامها على
غزة تطبخ طعامها على الحطب

في مواجهة قطع كيان الاحتلال الصهيوني المياه والكهرباء والوقود عن غزة لوضعها تحت حصار كامل، ذهب البعض في غزة إلى استعمال الحطب بغرض الطبخ للأهالي وأطفالهم، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
ويعتمد الغزايون على طناجر كبيرة لطبخ الطعام لمجموعة كبيرة من العائلات، فيما يقول بمعاناة إنسانية شديدة.


وقالت الأمم المتحدة إن مخزون برنامج الأغذية العالمي ينفد داخل غزة، وأنهم غير قادرون حتى الآن على إدخال المزيد من الغذاء إلى القطاع.

وذكرت الأمم المتحدة إن لدى برنامج الأغذية العالمي إمدادات تكفي لإطعام 1.3 مليون شخص مكدسة على الحدود لمدة أسبوعين، وهي جاهزة للانطلاق، لكن المجموعة لا تستطيع دخول غزة بأمان بعد.

ذكر مسئولون بالأمم المتحدة "نحن نتحدث مع جميع الأطراف حتى نتمكن من التحرك. ولسوء الحظ، لم نتلق هذا القبول بعد. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على عبور الحدود، ونحن بحاجة إلى ممرات إمدادات آمنة إلى الملاجئ لتوزيع المساعدات".

وقد قام برنامج الأغذية العالمي حتى الآن بتزويد 520,000 شخص في غزة بالأغذية المعلبة والخبز والنقود. 
من المتوقع أن توصل الأمم المتحدة المساعدات إلى 224 ألف شخص.
وذكرت المنظمة  "هناك فوضى مطلقة مع وجود موظفينا في ملاجئ بلا طعام ولا مراتب ولا ماء ولا حمامات ولا كهرباء".

 

 

 

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