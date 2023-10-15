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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هاشتاج #السيسي_ينصر_أهل_غزة يتصدر تريند تويتر .. شاهد

السيسي
السيسي

تصدر هشتاج #السيسي_ينصر_أهل_غزة تريند موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر خلال اللحظات الأخيرة.

 

وجاءت أبرز التغريدات كالتالي:

"لما يكون السند مصر يبقى متخفش..
مصر العهد والوفاء والأمان ❤️🇪🇬❤️
‎#السيسي_ينصر_اهل_غزه
عندما يكون القائد أفعال لا أقوال نتحدث قليلا نفجأك كثيرا 💪".

 

"نحن لسنا دعاة حرب ولكن إذا فرضت علينا سنجعلها مثل صلاة العصر، لا سنة بعدها ولا وِتر 🇪🇬✊".

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بمنطق انها الشقيقة الكبرى للعرب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى ان مصر رفضت أن يكون  معبر رفح مخصصا لعبور الأجانب فقط.

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”،  أن مصر رفضت ادخال الرعايا الاجانب من معبر رفح، من أجل إدخال المساعدات لأهالينا وأشقائنا في غزة

وتابعت داليا أيمن، مقدمة برنامج “صباح البلد"، ان موقف مصر مشرف، ودائما ما تضع مصلحة فلسطين في المقام الأول، وهي الداعم والسند للقضية الفلسطينية.

إدانة العدوان الإسرائيلي

وأشارت داليا أيمن إلى أن مشهد قافلة المساعدات لأهالينا في غزة مشرف ومبهج، متوقعة أن يقوم مجلس النواب المصري بإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة.

السيسي ينصر أهل غزة تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر القضية الفلسطينية معبر رفح قافلة المساعدات

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