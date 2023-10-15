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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: سنبدأ "عمليات عسكرية كبيرة" في غزة بعد نزوح المدنيين للجنوب

أرشيفية
أرشيفية

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستبدأ "عمليات عسكرية كبيرة" في غزة بعد مغادرة المدنيين إلى جنوب القطاع، مشيرًا إلى أن مئات الآلاف من عناصر وحدات الاحتياط بجيش الاحتلال يحتشدون حول قطاع.

وقال جوناثان كونريكوس، وهو أحد المتحدثين باسم جيش الاحتلال لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "من المهم حقًا أن يعرف الناس في غزة أننا كنا كرماء للغاية فيما يتعلق بالوقت. لقد أعطينا تحذيرًا كافيًا، لأكثر من 25 ساعة... ولا أستطيع أن أؤكد أن الوقت قد حان لمغادرة سكان غزة".

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ومساء أمس، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن القصف الإسرائيلي على الأحياء السكنية في القطاع أدى إلى سقوط 300 ضحية، وإصابة 800 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف القدرة أن معظم الضحايا من الأطفال والنساء.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، السبت، نقلاً عن مصادر دبلوماسية قولها إن إيران بعثت رسالة إلى إسرائيل تؤكد فيها أنها "لا تريد مزيداً من التصعيد" في غزة، وإنه "سيتعين عليها التدخل" إذا استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وبعثت إيران بهذه الرسالة إلى إسرائيل عبر الأمم المتحدة، إذ التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في بيروت، السبت، حسبما أفاد مصدران دبلوماسيان لـ"أكسيوس".

وحض وينسلاند أمير عبد اللهيان على المساعدة لـ"منع توسع الصراع في غزة وإسرائيل، إلى منطقة أوسع في الشرق الأوسط".

ورد وزير الخارجية الإيراني بأن إيران "لا تريد أن يتحول الصراع إلى حرب إقليمية"، مشيراً إلى أن بلاده "تحاول المساعدة من أجل إطلاق سراح المدنيين الذين تحتجزهم حماس كرهائن في غزة"، وفق ما أورد "أكسيوس".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
 

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