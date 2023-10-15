عمرو أديب: في غزة الكل بيتكلم مصري.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس السيسي أكد أن تصفية القضية الفلسطينية أمر غير مقبول للدولة المصرية.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "المحللين الإسرائيليين والأمريكيين في حالة استعباط شديد.. يقولك خلاص ماتاخدش الفلسطينيين سيناء.. خليهم بشكل مؤقت بس".

وأضاف عمرو أديب: "كُتب علينا المساندة والمناصرة، وهناك قافلة للمساعدات المصرية متجهة إلى غزة.. الإسرائيليون طلبوا من كل حلفائهم عدم طلب وقف إطلاق النار.. هتلاقي كلمة خفض التصعيد يعني موتوهم بشويش شوية".

غزة كانت مصرية

وتابع عمرو أديب: "غزة كانت مصرية لحد وقت قريب.. لما تمشي في شوارعها كل البضائع مصري والكلام مصري".