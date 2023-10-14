العبور مقابل المساعدات.. عمرو أديب: مصر وقفت أمام القوى الإقليمية والعالمية من أجل الفلسطينيين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية لا يمكن أن تدير ظهرها لما يحدث في غزة، معقبا: "مصر مش هتدي ضهرها لفلسطين.. واحنا مكملين للآخر".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لو كل الدول قالت مليش دعوة؛ مصر ما تقدرش"، لافتا إلى أن: "مصر ستتعامل مع هذا الأمر حتى النهاية".

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن: "مصر هي الدولة الوحيدة التي لا يمكن أن تدير ظهرها لما يحدث في فلسطين، ولا يمكن أن تقف صامتة أمامه".

وأكد أن: "نفوذ مصر يظهر فيما يحدث اليوم.. وقفت أمام قوى إقليمية وقوى عالمية، وقالت إنه لن يمر أحد من معبر رفح؛ حتى يتم إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، يعني العبور مقابل المساعدات".