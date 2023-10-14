مستشار الرئيس الفلسطيني: موقف مصر من قضيتنا مشرف| فيديو

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية مشرف.

وأضاف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الأولوية التي نعمل عليها حاليا هي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي أولا، ومنع تهجير مواطني غزة بأي شكل من الأشكال".

وأكد: "لا نقبل تهجير أي مواطن من قطاع غزة، وما تقوم به إسرائيل هو جريمة حرب، ويجب على الجميع أن يتصدى لهذه الجريمة"، موضحا: "لا دواء بالمستشفيات في غزة، والوقود سينفذ خلال ساعات".





