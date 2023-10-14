عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ربط مصر خروج الأجانب بإدخال المساعدات لـ غزة دليل دعم القضية الفلسطينية

صدى البلد

أشاد النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، برفض الدولة السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري، مع وضع شروط لهذا الامر، وهي تسهيل وصول عبور المساعدات لقطاع غزة. 

 

وقال هلال في تصريحاته لـ صدى البلد أن هذه القرارات ليست جديدة على الدولة المصرية، بل هي استمرارا لسلسلة من القرارات والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في سبيل دعم القضية الفلسطينية والتي هي من القضايا المهمة والرئيسة فى سياسة مصر الخارجية. 

 

وأكمل هلال أن مثل هذه القرارت تؤكد أن الدولة المصرية قيادةً وشعبًا لن تتوقف عن تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، ولن تتوقف عن دعمها للقضية الفلسطينية، استنادًا لرؤيتها الثابتة والراسخة والقائمة على ضرورة العمل على حل الدولتين والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تقوم على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ويحقق الأمن لكافة شعوب المنطقة

وعلمت القاهرة الإخبارية من مصادرها بقطاع غزة ان السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري.

وقال شهود عيان ان الرعايا الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام معبر رفح دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا .


يأتي هذا فيما قالت مصادر مصرية مطلعة إن السلطات المصرية رفضت ان يكون المعبر مخصصا لعبور الاجانب فقط وان الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة.


قوافل تنطلق لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين


وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة، انطلقت صباح اليوم القوافل  الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم قرابة ١٠٦ قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات كمحاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ الإنسانية تحت شعار “قطرة دماء تساوي حياة” بكافة محافظات الجمهورية.

حياة كريمة تشارك في القوافل


وتشارك مؤسسة حياة كريمة في القافلة الشاملة انطلاقًا من سعيها الحثيث، وبذل ما في وسعها من أجل التخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وفي إطار الدور الريادي للمؤسسة داخل وخارج مصر، انطلاقًا من إيمانها الكامل بالقضية الفلسطينية وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ومساعيها من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتحذيرها من خطورة تردي الموقف وتزايد وتيرة العنف، والتي تسببت في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وإحداث حالة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان مؤكداً على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

هشام هلال مجلس النواب رفح قطاع غزة المعبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ أحمد فتوح من التجديد للزمالك

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

ترشيحاتنا

بلاش تنظير| أحمد موسى يدافع عن محمد صلاح بشأن موقفه من فلسطين

الحروب لها قواعد|مسئول الإغاثة بالأمم المتحدة: أحياء سكنية في غزة سُوِّيَت بالأرض

تشكيل منتخب المغرب أمام كوت ديفوار وديا

مواعيد مباريات "طائرة الزمالك" في الدور التمهيدي لبطولة الدوري

رغم اعتداءات الاحتلال.. إسماعيل هنية: حماس لا تستهدف المدنيين ولا الصغار

لبنان تقصف مواقع للجيش الإسرائيلي بنحو 30 قذيفة هاون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما الترند.. 10 صور تجمع بين شريف منير وطليقته

طريقة عمل العزيزية | بأسهل الخطوات

لديها ابنة.. 20 صورة لدنيا عبد المعبود قبل زفافها من مجدى الهواري

ماذا يحدث للجسم عند تناول البلح على الريق؟.. اكتشف مفاجآت

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ