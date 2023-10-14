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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال بيومى: نواجه نفاقا دوليا مؤلما فى التعامل مع القضية الفلسطينية

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

كشف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن الجهود المصرية لمساندة القضية الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إنه يأمل أن تنجح الجهود المصرية في مساعيها هذه المرة، لأن العملية معقدة للغاية، وهناك ما يسمى بسياسة الوجهين.

وأضاف أنه يجب دعم حق الفلسطينيين في العيش وعدم قتل المدنيين وعدم تدمير المباني وفي نفس الوقت نحن أمام مجتمع يتسم بالنفاق لحد كبير لكن مصر والدول العربية التي لها باع في هذه القضية تحاول أن تحسن الظروف. 

100 ألف مصري 

وأشار إلى أن أهم شيء هو الأرواح في فلسطين، لأن هناك 100 ألف مصري ضحوا بأرواحهم في سبيل هذه القضية منذ أحمس الذي ذهب لطرد الهكسوس من هذه الأرض وبعده صلاح الدين الأيوبي والحرب الصليبية، ومنذ نابليون الذي اقترح فصل الدول العربية في المشرق عن المغرب، متابعًا: "نحن أمام نفاق دولي مؤلم نتعامل معه".

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