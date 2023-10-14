محلل سياسي : الإدارة الأمريكية تحاول منع وصول المساعدات لسكان غزة.. فيديو

تحدث المحلل السياسي مهدي عفيفي، عن الموقف الأمريكي من التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطينـي.

وقال المحلل السياسي مهدي عفيفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الإعلام الأمريكي يحاول أن يصور أن المشكلة في معبر رفح، وأن المكان الطبيعي لسكان غزة أن يذهبوا لمعبر رفح ويدخلوا مصر".

وأضاف: "في أحد اللقاءات المعروفة أمس في الإعلام الأمريكي تحدثوا أن مصر لديها بعرض قطاع غزة 5 كيلو مترات يمكن إقامة مخيمات للاجئين الجدد من قطاع غزة"، لافتا: "هناك محاولات لإلقاء اللوم على مصر".

وأشار المحلل السياسي مهدي عفيفي،: "الموقف المصري محترم ويتم النظر إليه على أنه موقف عادل، وليس من الطبيعي أن يتم منع الغذاء على سكان غزة وإلقاء اللوم على مصر".

وتابع المحلل السياسي مهدي عفيفي،: "الإدارة الأمريكية تحاول منع وصول المساعدات لسكان غزة".

