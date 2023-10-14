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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خيري رمضان: لن نسمح بالمخطط الإسرائيلي بتوطين سيناء ودور مصر حاسم

الإعلامي خيري رمضان
الإعلامي خيري رمضان

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن مصر أدت دورا وموقفا محترما وحاسما وداعما للقضية الفلسطينية، مشددًا على أنه وفي هذا التوقيت فوجئنا بمظاهرات أمام السفارة المصرية في أمريكا، ويشك أنهم يكونوا مصريين أو عرب ولكنهم إخوان.

وأوضح "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن مصر أول دولة ترسل قوافل لدعم الأشقاء في غزة، رغم أنه لم تدخل للأشقاء في غزة إلى الآن، مؤكدًا أننا لن نسمح بالمخطط الإسرائيلي بتوطين سيناء وخلف القيادة المصرية والقوات المسلحة المصرية التي تقف وتحمي الحدود.

 

اجتياح بري وجوي وبحري

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك اجتياح بري وجوي وبحري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحًا أن الجميع في غزة في معاناة الآن، رغم أن هناك بعض الأقاويل بأن هناك تحريك لـ"حماس" من أجل هذه العملية لأهداف إسرائيل.

خيري رمضان القضية الفلسطينية السفارة المصرية غزة إسرائيل

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