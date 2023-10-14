إسرائيل لو بتأكلكوا مش هتعملوا كدا| عمرو أديب يخرج عن شعوره على الهواء

انفعل الإعلامي عمرو أديب، على الهواء بسب الأوضاع في غزة، قائلا: "دم غزة في رقبة دول العالم".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هناك مظاهرات في عدد كبير من دول العالم لدعم الشعب الفلسطيني ضد جيش الاحتلال".

وأشار: "بص على الدول اللي بتعلمنا حريات.. بتفض وتمنع مظاهرات لفلسطين ومنها فرنسا وألمانيا"، متسائلا: "نفسي أعرف إسرائيل بتعمل ايه للعالم.. دي لو بتأكلكوا مش هتعملوا كده".

وأكد: "كلام الرئيس السيسي كان واضح تصفية القضية الفلسطينية أمر غير مقبول .. وبدل ما يتجهوا جنوب مايروحوا في الشمال ما الصحراء كبيرة".

وتابع: "معرض فرانكفورت للكتاب لغى تكريم كاتبة علشان فلسطينية"، لافتا: "هناك عقوبات للاعبين وكتاب واعلاميين علشان بس بيقولوا فلسطين عربية".

