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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشويش شوية.. رسالة عمرو أديب لـ محمد صلاح بشأن موقه من غزة

محمد صلاح
محمد صلاح

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" "كلنا مستنيين فخر العرب".. عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح ويحذر منتقديه: بشويش شوية".

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وجاء في التقرير أن الإعلامي عمرو أديب، وجه رسالة لـ اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، بشأن فلسطين.


وقال عمرو أديب خلال التقرير، إن كلمة فخر العرب محمد صلاح، بـ ألف، وعايز أطمنك يا صلاح، فالإعلام الانجليزي، به قدر من التوازن، بعكس القنوات الآخرى.


وأوضح عمرو أديب، أن محمد صلاح في مجتمع به عدد كبير من العرب، وأن الكثير يتحدث عن القضية الفلسطينية.

احنا محتاجين كلمتك يا صلاح بعد محمد النني


وكشف عمرو أديب:" احنا محتاجين كلمتك يا صلاح، بعد التحذيرات التي وجهت لـ محمد النني لاعب المنتخب المصري، بعد حديثه عن عزة".


وتابع :" كلمات صلاح لن توقف الحرب في غزة، ولكن الجميع ينتظر تحرك محمد صلاح، وأن هذا الوقت هو المناسب للحديث عن غزة".


وكشف :" كلنا معاك يا صلاح، وأن قادر على المرور من أي مكشلة، وأن الوقت لم ينتهي، وأن تأتي متأخرًا خيرًا من أن لا تأتي".


ووجه رسالة لـ منتقدي محمد صلاح قائلا:" بشويش شوية، وأناىعراف اللي في نفس صلاح".

 


 

محمد صلاح عمرو أديب ليفربول منتخب مصر فلسطين

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