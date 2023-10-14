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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ما سر تراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر؟.. سيد معوض يجيب

محمد صلاح
محمد صلاح

أثار نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الأنجليزي محمد صلاح الجدل خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تراجع مستواة مع منتخب مصر في المبارايات الأخيرة.

محمد صلاح 

سر تراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن مباراة مصر وزامبيا كانت متوسطة المستوى ومفيدة للجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا، مشيرًا إلى أنه يتمنى النزول بمعدل الأعمار السنية خلال الفترة المقبلة استعدادًا لتصفيات كأس العالم.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية: "اكتساب اللاعبين الخبرات الدولية يستلزم الدفع بعناصر شابة تفيد المنتخب مستقبلا، ومصطفى فتحي حالته جيدة وقادر على المشاركة بشكل أساسي مع إمكانية دخول محمد صلاح لمركز آخر".

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محمد صلاح ومنتخب مصر

وأضاف: "هناك لاعبون كثيرون حالتهم جيدة، لكن عندما يتم تجميعهم سويًا لا يحدث تأقلم واضح بينهم، ويكون الأداء متراجعا، وهناك مدربون استفادوا من محمد صلاح خلال تواجدهم في منتخب مصر، وهم بوب برادلي وهيكتور كوبر، ولكن كان يتواجد معه أبوتريكة في خلال وجود المدرب الأمريكي ثم عبدالله السعيد في فترة كوبر".

وأكمل: "استغلال إمكانيات صلاح يكون بتمرير الكرة في مساحة، لكن الآن يتم تسليمه الكرة في قدمه ولا يتم الاستفادة منه بشكل كافٍ داخل المستطيل الأخضر، يجب أن ننجح في استغلال صلاح بشكل أفضل، وواثق من وصولنا لبطولة كأس العالم القادمة".

وزاد: "الخيارات أصبحت قليلة للغاية في منتخب مصر، وهذا أمر ليس جيدا، هناك مراكز يتم الاختيار فيها بين لاعبَيْن فقط، ويجب انتقاء عناصر جيدة وتجهيز عناصر شابة لتدعيم المنتخب في المرحلة المقبلة، ولأننا وجدنا مشكلة مثلا في مركز الظهير الأيسر عندما أصيب حمدي وفتوح وجاء بيكهام ليلعب في هذا المركز".

محمد صلاح 

قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 عن 6 مجموعات قوية بين 24 منتخبا مشاركا في العرس الإفريقي.

وجاءت مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 كالتالي :

المجموعة الأولي : كوت ديفوار  - نيجيريا  - غينيا الإستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية : مصر -  غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة :  السنغال - الكاميرون -غينيا  - جامبيا

المجموعة الرابعة : الجزائر  - بوركينا فاسو- موريتانيا  - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي -جنوب إفريقيا - نامبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا

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