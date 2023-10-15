عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تستطيع إسرائيل القضاء على حماس؟.. خبير استراتيجي: مستحيل لسببين

حماس
حماس

قال العميد سمير راغب، الخبير الاستراتيجي، ردا على سؤال "هل بإمكان إسرائيل القضاء على حماس"، إن القضاء على حماس عسكريا مستحيل.

txt

ميتا تحظر المحتوى المؤيد لـ حماس على فيسبوك وإنستجرام

txt

إسرائيل تعتقل العشرات من فلسطينيي الداخل المؤيدين لحركة حماس

وأضاف سمير راغب، الخبير الاستراتيجي، خلال استضافته هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "القضاء على حماس عسكريا لن يحدث لأن قضية الجهاد والاستشهاد شائعة في قطاع غزة".

 

وأشار العميد سمير راغب، الخبير الاستراتيجي، إلى أن كل المجازر والكوارث التي تحدث تأتي بنتائج عكسية، لأنه يصبح هناك حالة من الثأر من قبل الأفراد نتيجة لذلك".

 

وتابع الخبير الاستراتيجي: "حماس تستطيع مواجهة إسرائيل، وجهزت نفسها لرد فعل إسرائيل لأنها تعلم ذلك جيدا، ومستعدة للحرب البرية".
 

حماس إسرائيل الخبير الاستراتيجي العميد سمير راغب المجازر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الهجوم عليه| أول رد فعل من شقيقة محمد صلاح بسبب فلسطين

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

أول رد لـ شقيق محمد صلاح بعد الهجوم على موقف أخيه من دعم فلسطين

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية| مخطط إسرائيلي للهجوم البري على غزة.. وهذا دور القوات الأمريكية

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ أحمد فتوح من التجديد للزمالك

حرب إقليمية.. إيران تهدد إسرائيل بالتدخل حال عدم وقف العدوان على غزة

هدية للشعب المصرى .. هتشتري عربية أحلامك بأقل سعر من الخارج

ترشيحاتنا

محمد رمضان: لا استطيع الانقطاع عن عملي ولم أنسى اخوتي الفلسطينيين

إبادة 55 عائلة فلسطينية.. إحصائية جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

بكلمات مؤثرة .. أحمد حسن كوكا يدعم فلسطين

هل تستطيع إسرائيل القضاء على حماس؟.. خبير استراتيجي: مستحيل لسببين

دعاء الشفاء والفرج.. كلمات فيها طوق النجاة من المرض بعد العلاج

سعر عيار 21 اليوم الأحد 15-0-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مساج للتخلص من آلام الرجل

من البيض.. أفضل 5 وصفات لعلاج بشرتك في المنزل

أفضل الطرق لعلاج التهاب الحلق واللوزتين بالأعشاب

عربياتي| زينة تقلب السوشيال ميديا بصورة مع 3 سيارات خارقة ..اِعرف تفاصيلها

فيديو

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ