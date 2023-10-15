هل تستطيع إسرائيل القضاء على حماس؟.. خبير استراتيجي: مستحيل لسببين

قال العميد سمير راغب، الخبير الاستراتيجي، ردا على سؤال "هل بإمكان إسرائيل القضاء على حماس"، إن القضاء على حماس عسكريا مستحيل.

وأضاف سمير راغب، الخبير الاستراتيجي، خلال استضافته هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "القضاء على حماس عسكريا لن يحدث لأن قضية الجهاد والاستشهاد شائعة في قطاع غزة".

وأشار العميد سمير راغب، الخبير الاستراتيجي، إلى أن كل المجازر والكوارث التي تحدث تأتي بنتائج عكسية، لأنه يصبح هناك حالة من الثأر من قبل الأفراد نتيجة لذلك".

وتابع الخبير الاستراتيجي: "حماس تستطيع مواجهة إسرائيل، وجهزت نفسها لرد فعل إسرائيل لأنها تعلم ذلك جيدا، ومستعدة للحرب البرية".

