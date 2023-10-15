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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بإرسال لجنة تقصي حقائق لتوثيق مأساة الفلسطينيين

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني حاليا، هو تهجير قسرى وجرائم حرب يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

 

ووجه أبو العلا خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، عددا من الرسائل الإنسانية، لرفع الظلم الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى، متابعا، أن هناك أجيالا فى الشعب الفلسطينى ولدت لم تر سوى التعذيب والظلم والاحتلال.

 

وانتقد أبو العلا، الموقف الدولى، قائلا،: عالم عنصرى ينتفض للم.ثليين ولا ينتفض للأطفال الفلسطينيين.

 

وتابع أبو العلا،: أين منظمات حقوق الإنسان، وأين البيانات ولجان تقصى الحقائق، مطالبا، بتشكيل لجنة تقصى حقائق،  إلى غزة لرصد وتوثيق المأساة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى ، موجها رسالة للاحتلال، قائلا:" كفانا استفزازا للعرب ،  للصبر حدود".

 

كما وجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، رسالة للرئيس السيسى، نثق فى حكمتك ونعرف أن الموقف صعب فى ظل ما يتردد عن صفقة القرن،  فالموقف خطير و نثق فى قدرتك، وتأكد إذا دعوتنا لنحمل السلاح فستجد الملايين.

النائب أيمن أبو العلا حزب الاصلاح والتنمية الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الشعب الفلسطيني

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