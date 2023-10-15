لتعزيز تفاعل المعجبين.. نتفليكس تفتح محالاً خاصة بها لوجبات الطعام

عادةً ما تهدف البرامج المتدفقة إلى تحسين خدماتها من خلال إطلاق برامج جديدة. لكن من ناحية أخرى، تهدف نتفليكس Netflix إلى فتح متاجر مادية تحت عنوان "Netflix House"، تخطط الشركة لفتح مواقع فعلية في الولايات المتحدة بحلول عام 2025، بهدف تقديم تجربة غامرة للمعجبين تتجاوز شاشات التلفزيون الخاصة بهم.

بدأت رحلة Netflix مع أقراص DVD بالبريد، وقد تبدو مغامرتها الجديدة وكأنها عودة إلى الأساسيات. ومع ذلك، هذا ليس متجرًا عاديًا. سيكون Netflix House بمثابة ملعب للمعجبين، حيث يضم بضائع من العروض الناجحة، وخيارات طعام مُنسقة، وفعاليات حية.

على سبيل المثال، يمكن لمحبي المسلسل العالمي "Squid Game" اختبار شجاعتهم في مسار عقبات في الحياة الواقعية. و سيقدم المطعم الداخلي المأكولات المستوحاة من برامج الطعام الشهيرة على Netflix، من الوجبات السريعة إلى العشاءات باهظة الثمن.

يرى جوش سيمون، نائب رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية في Netflix، هذا كوسيلة لتعزيز تفاعل المعجبين. وقال لشبكة بلومبيرج: "يحب عملاؤنا الانغماس في عالم المحتوى الخاص بنا، ونحن نستكشف كيفية تحقيق ذلك إلى ما وراء البث".

على عكس متاجر البضائع التقليدية، سيعرض Netflix House أيضًا عروض فنية متناوبة من سلسلاته الحائزة على جوائز ويستضيف العروض الحية. يمكن لهذه الخطوة أن تعيد تعريف معنى أن تكون من المعجبين، وتحويل المشاهدة السلبية إلى تجربة نشطة مدفوعة بالمجتمع.

هذه ليست المحاولة الأولى من Netflix لدخول المساحات المادية؛ هل تتذكر تلك الأحداث المنبثقة لبرامج مثل "Stranger Things"؟ ما يميز Netflix House هو طموحه ونطاقه، مما قد يشير إلى تحول في كيفية تفاعل الشركات الرقمية الأولى مع جمهورها.

فمع سعي منصات البث للحصول على المزيد من المشتركين، تراهن Netflix على تجربة ملموسة لإبقاء المعجبين متابعين. وفي عصر أصبح فيه كل شيء رقميًا بشكل متزايد، قد يقدم Netflix House فقط التجربة الملموسة التي لم يعرف الناس أنهم يفتقدونها.