قال جيفري هينتون أحد رواد الذكاء الاصطناعي، إن إمكانات التكنولوجيا تقلقه.

وظهر هينتون، المعروف باسم عراب الذكاء الاصطناعي، في برنامج "60 دقيقة" لمناقشة المخاطر التي يمكن أن تشكلها على البشرية مع تسابق عمالقة التكنولوجيا لتطوير مساعدي الذكاء الاصطناعي ودردشاتهم الخاصة.

على الرغم من أن هينتون فاز بجائزة تورينج المرموقة لتقدمه في هذا المجال، إلا أنه قال إنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي قد يكون لديه يومًا ما القدرة على تجاوز ذكاء الناس والتلاعب بهم.

وقال هينتون خلال مقابلة "60 دقيقة": "أعتقد أننا ننتقل إلى فترة قد يكون لدينا فيها لأول مرة أشياء أكثر ذكاءً منا".

في رسالة متابعة إلى Insider، قال هينتون إن البشر يجب أن يكونوا "قلقين للغاية" بشأن التقدم الذي يحرزه الذكاء الاصطناعي.

خضع الذكاء الاصطناعي التوليدي لتكهنات وانتقادات واسعة النطاق - والثناء - منذ أن أصدرت OpenAI برنامج ChatGPT في نوفمبر 2022. وقد خدع بالفعل بعض الأشخاص إلى الاعتقاد بأن الصور المزيفة حقيقية.

قال هينتون إن كل ما ينقص الذكاء الاصطناعي الآن هو الوعي الذاتي لمعرفة كيفية استخدام ذكائه للتلاعب بالبشر. أما بالنسبة للاستيلاء على الكوكب، قال هينتون في البرنامج التلفزيوني: "إنها إمكانية".

وقال هينتون: "سيكونون قادرين على التلاعب بالناس، أليس كذلك؟". "وسيكون هؤلاء جيدين جدًا في إقناع الناس لأنهم سيتعلمون من جميع الروايات التي كُتبت على الإطلاق - جميع كتب مكيافيلي، كل المؤامرات السياسية، سيعرفون كل هذه الأشياء. سيعرفون كيف يفعلون ذلك".

أخبر Insider أن الأمر قد يستغرق ما بين خمس وعشرين عامًا قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي يشكل تهديدًا حقيقيًا. وأقر بأن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول بكثير حتى يهدد الذكاء الاصطناعي البشرية - وقال "لا يزال من الممكن أن لا يتحقق التهديد".

في غضون ذلك، هناك القلق من استخدام الذكاء الاصطناعي لاستبدال الأشخاص في الوظائف، وتوليد الأخبار المزيفة، وعدم اكتشاف التحيز غير المقصود.

قارن هينتون في برنامج "60 دقيقة" الطريقة التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي بالشبكة العصبية للدماغ البشري. قال إن أنظمة الذكاء الاصطناعي أفضل بالفعل في التعلم من العقل البشري على الرغم من أن أكبر روبوتات الدردشة لديها تريليون اتصال في شبكتها مقارنةً بـ 100 تريليون اتصال في الدماغ البشري.

تقاعد الرجل البالغ من العمر 75 عامًا من Google في وقت سابق من هذا العام بعد 10 سنوات مع الشركة. وقد أعرب مؤخرًا عن ندمه على دوره في تطوير الذكاء الاصطناعي، لكنه قال في برنامج "60 دقيقة" إنه لا يشعر بالندم على الفوائد التي يمكن أن يقدمها.

وقال هينتون سابقًا: "أعزِّي نفسي بالعذر المعتاد: 'لو لم أفعل ذلك، لكان شخص آخر قد فعل ذلك'. من الصعب أن ترى كيف يمكنك منع الجهات الفاعلة السيئة من استخدامه لأغراض سيئة".

مستقبل الذكاء الاصطناعي غير واضح ولا يزال الطريق الذي يضمن السلامة غير مكتشف من قبل قادة المجال. سواء تعلم البشر إتقان الذكاء الاصطناعي أو أصبحوا تابعين له، فإن أحد عرابي التكنولوجيا قال إننا جميعًا نشهد نقطة تحول في تاريخ العالم.