عن طريق مصر.. الإمارات ترسل مساعدات عاجلة إلى غزة

وصلت طائرة تحمل أكثر من 11 طنا من المساعدات الموجهة إلى غزة إلى مصر اليوم الأحد قادمة من دبي، وفقا لمجموعة الإغاثة التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، حسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية في بيان، إن المساعدات سيتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري الذي يعمل على إيصال الإمدادات التي أرسلتها عدة دول إلى غزة.

وتشمل حزمة المساعدات الماء والغذاء بالإضافة إلى مواد العناية والنظافة الشخصية.

وتكثف مصر جهودها لمساعدة منظمات الإغاثة على توصيل المساعدات إلى غزة، حيث لا تزال المنطقة في قبضة أزمة إنسانية متفاقمة بسبب إجرام المحتلين .

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، اجتماعا لمجلس الأمن القومي المصري، تناول "التصعيد العسكري في قطاع غزة"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وذكر البيان أن المجلس قرر “تكثيف الاتصالات مع منظمات الإغاثة الدولية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات اللازمة”.

وظلت الإمدادات الإنسانية الحيوية موجودة في مصر بالقرب من معبر رفح يوم الأحد، وسط تزايد الدعوات للاحتلال بالسماح بدخول المساعدات .

وسلطت الأمم المتحدة الضوء على التأثير المدمر للحصار على غزة، التي لم تتلق مساعدات منذ اندلاع القتال قبل أكثر من أسبوع.

في السياق، قالت إسرائيل إن أكثر من مليون فلسطيني يجب أن يغادروا منازلهم ، قبل الغزو البري المتوقع. ومنذ ذلك الحين، تطالب المنظمات الدولية الاحتلال بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية.

تعهدت مصر اليوم الأحد بالعمل مع “شركائها الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين”.

وأضافت أن الحكومة مستعدة “لبذل أي جهد لتهدئة الوضع وإطلاق واستئناف عملية سلام حقيقية”.