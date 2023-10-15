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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعترافات المتهمين بسرقة الدراجات النارية في الشروق

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات حبس تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية في الشروق ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وكان ضبط رجال مديرية أمن القاهرة تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بمدينة الشروق.

 

حادث الشروق

 

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من خفير مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم.

 

بالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة عاطل مقيم بمحافظة القليوبية.


أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع عاطل مقيم بمحافظة القليوبية أمكن ضبطه.


وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر المقود"، وأنهما ارتكاب  (6) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما بالبيع لدى عملائهما "سيئ النية"(3 عاطلين) "تم ضبطهم" وبحوزتهم كافة الدراجات المستولى عليها.
باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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