بروتوكول تعاون بين دمياط والقاهرة لإنشاء مركز معلومات لشبكات المرافق

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظتين؛ لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة دمياط.

وقَّع البروتوكول، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمهندسة أمل حنفي رئيس مركز معلومات الشبكات بمحافظة القاهرة، والذي جاءت مراسمه بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، اليوم الأحد.

ومن جهتها، أشارت محافظ دمياط إلى أن البروتوكول يهدف إلى الاستفادة من خبرات مركز معلومات الشبكات بمحافظة القاهرة، واللجان المعاونة بالمركز؛ للإشراف على إنشاء مركز معلومات الشبكات بمحافظة دمياط، وآلية تطويره، ووضع خطة عمل له، من خلال عدد من المحاور، يأتي منها:

- إعداد دراسة الانشاء ومتطلباتها من حيث القوى البشرية والأجهزة والمعدات.

- تقديم كافة خدمات الدعم الفني واختيار الوظائف الفنية.

- تدريب العاملين بجميع تخصصات المركز، والتي ستتضمن التأكيد على الجوانب العملية التي تسهم فى تأهيلهم على تنفيذ الأعمال المطلوبة.

وأوضحت أن محور مركز معلومات الشبكات بمحافظة القاهرة، سيشرف فنيا على إنتاج أول مشروع تجريبي بالمحافظة، وأيضًا بدء التشغيل.

وأضافت المحافظ، أن محافظة دمياط ستتخذ الإجراءات اللازمة للإنشاء والتجهيز والتأسيس لمبنى المركز، طبقًا لخطة زمنية محددة، وكذلك إعداد اللوائح المنظمة للعمل بداخله، وتنفيذ جميع المتطلبات الإدارية اللازمة لتجهيزه وإعداده، وتوفير الكوادر والعناصر البشرية اللازمة لتشغيله.

ووجهت الدكتورة منال عوض، الشكر إلى اللواء خالد عبد العال، على هذا التعاون الجاد، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع محافظة القاهرة للاستفادة من خبراتها فى انشاء مركز متخصص فى رفع المرافق ووضعها على الخرائط التى سيتم ربطها مساحيًا بشبكة إحداثيات، لتكوين قاعده قاعده بيانات علمية متكاملة ودقيقة عن البنية التحتية باستخدام أحدث أنظمة المعلومات الجغرافية GIS ، و أيضًا أحدث التقنيات الفنية الحديثة التى تتيح لجميع الأجهزة المعنية بمعرفة أماكن تلك الشبكات بكل دقة دون الحفر ،بما يساهم فى حمايتها فنيا وبما يساهم فى تنفيذ المشروعات القومية.

ومن جهته، أكد اللواء خالد عبد العال أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التعاون الفنى والتكنولوجي بين محافظة القاهرة ويمثلها مركز معلومات الشبكات ومحافظة دمياط.

وأشار إلى أن المركز منشأ منذ 35 عامًا ، حيث أنه من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافية في مجال البنية التحتية والمرافق، كما أنه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يمتلك قاعدة بيانات علمية ودقيقة لشبكات مرافق محافظة القاهرة، وينقل خبراته- التي استمرت طوال تلك الفترة- إلى باقي المحافظات، وأيضًا على المستوى الدولي.