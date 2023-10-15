زراعة دمياط : حصاد 3400 فدان من محصول القطن جيزة 92 بالمحافظة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، اليوم /الأحد/، أنه تم حصاد 3 آلاف و400 فدان من محصول القطن بكافة أنحاء المحافظة منذ بداية موسم الحصاد.



وقال مدير مديرية الزراعة ونقيب الزراعيين بالمحافظة المهندس طارق الباز - في بيان اليوم - إن ما تم زراعته هذا العام من محصول القطن تخطى 8 آلاف و734 فدانا من صنف جيزة 92 والذي أعطى هذا العام انتاجية عالية بلغت 13 قنطارا للفدان وذلك نتيجة اتباع الارشادات الزراعية التي قامت بها مديرية الزراعة من خلال المرشدين الزراعيين، مشيرا إلى أنه تم حصاد 2400 فدان، جنية أولى و50 فدانا جنية ثانية.