كل ما تريد معرفته عن الوباء الجديد.. حشرة البق وعلامات وجودها بمنزلك

نشرت الطبيبة البيطرية شيرين زكي، على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور، عن حشرة البق وهي حشرة صغيرة بنية اللون لها تاريخ طويل مع الإنسان، حيث تتأقلم على كافة ظروف المعيشة وتتغذى على الدماء.

وتشبه في شكلها تقريبا مع حشرة القراد لكن البق له ستة ارجل خلافا القراد ذي الثماني أرجل .

أسباب وجود حشرة البق :

تتواجد في الأماكن الرطبة الحارة قليلة أو معدومة التهوية ، كما قد تتواجد أيضا في الأماكن الباردة ، لا يشترط وجودها في البيوت الغير نظيفة ، وإن كان عدم النظافة والاعتناء بأي مكان ووجود أمتعة وأثاث قديم يزيد من فرص تواجدها وانتشارها.

وأيضا وجود حيوانات أليفة يزيد من فرص انتشارها حيث إذا لم تجد تلك الحشرة إنسانا تتطفل عليه فانها تقوم بالتطفل على الحيوانات وامتصاص دمها.

البق يتواجد في شقوق الحوائط ، المراتب ، الفرش ، شقوق الخشب والأثاث ، مع شراء ملابس أو اثاث قديم ، شحن ملابس واستوكات ملابس مستعملة عبر الدول ، ويتحرك ليلا حتى في وجود الإضاءة للتغذية على د*ماء الأشخاص حيث ينجذب البق لحرارة الأجسام .

والبق ينتقل عن طريق الملابس ، والأمتعة ، وحقائب السفر ثم ينتشر بسرعة ويتكاثر ويقاوم مضادات الحشرات .

علامات تدل على وجود البق في المنزل :

_ البق يمكن رؤيته بالعين المجردة وليس كما هو شائع انها حشرة غير مرئية ... يمكنك فتح النور فجأة ليلا إذا لاحظت وجود لدغات على جسمك وبسهولة ستكتشف وجود تلك الحشرة المزعجة .

_ وجود لدغات البق المميزة على الجلد حيث تأخذ تلك اللدغات شكل صف لعدة لدغات بجوار بعضها

_ وجود بيض هذه الحشرة وهو يشبه الأرز صغير الحجم على الملاءات والمراتب .

_ انتشار رائحة كريهة أو أحيانا رائحة تشبه الكزبرة في الغرف .

_ وجود بقع بنية صغيره على الفرش تشبه الصدأ

كيف يمكننا السيطرة على هذه الحشرة المزعجة :

* سد كافة الشقوق في الحوائط والأخشاب .

* الحرص على تهوية المنزل وفتح النوافذ لدخول أشعة الشمس

* ضرورة غسل المفروشات على درجات حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية .

* تجنب شراء ملابس قديمة ، أو مفروشات وأثاث قديم قدر المستطاع ، والعمل على رش أي اثاث قديم قبل دخوله للمنزل إذا اضطررنا لشراءه .

* البق مكافح جدا لمضادات الحشرات لكنه لا يتحمل الحرارة التي تزيد عن 55 درجة مئوية يمكن استخدام مجفف الشعر (سيشوار) وتسليطه على الملاءات والمخدات والمراتب ليتغلغل الهواء الساخن فيها لق* تل تلك الحشرة .

* اذا كنت تقتني حيوان أليف يجب استخدام الأدوية البيطرية المكافحة للحشرات التي يصفها لك الطبيب البيطري طبقا لنوع وسن كل حيوان .

* لا تترك جوارب أو أحذية رائحتها كريهة ، أو ملابس ومفروشات مبللة أو رطبة عفنة لأن رائحتها تجذب حشرة البق

وصفات منزلية مفيدة :

_ البق حساس جدا تجاه بعض الروائح ولا يتحمل وجودها كرائحة الريحان والنعناع والقرفة ، احرص على وضع بعض منها تحت الأسرة والأغطية .

_ تنظيف المنزل بالكلور المركز الذي لا يتحمل البق رائحته فيقضي عليه وعلى بيوضه لكن يجب الحذر من استنشاق أبخرة الكلور لذلك ارتدي كمامة واغلق الغرفة لفترة .

_ رش الغرف بالجاز مع اتخاذ تدابير سلامة كالابتعاد عن رش الحلز أثناء وجود حرارة مرتفعة أو بجوار الموقد ، ويجب اغلاق الأجهزة الكهربائية قبل الرش وغلق الغرف لعدة ساعات بعد الرش .

_ يمكن استخدام الخل المركز ونقع اوراق النعناع فيه ثم رش الخليط باستخدام بخاخة داخل شقوق الحوائط وعلى المراتب والمفروشات

_ بعض الأدوية التي تباع في الصيدليات قد تكون فعالة كمستحضر hulk الذي يصيب اي حشرة تتلامس معه ويجعلها مصدر إصابة لباقي الحشرات عن طريق التأثير على جهازها العصبي والمناعي ، وكذلك مستحضر لاستر شرط الشراء من أماكن موثوقة أو عبر موزعين معتمدين .