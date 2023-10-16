راندا أبو العزم تكشف كواليس حوارها مع وزير الخارجية الأمريكي

كشفت راندا أبو العزم، مديرة مكتب قناة العربية بالقاهرة، كواليس لقاءها بـ وزير الخارجية الأمريكي، قائلة: اللقاء لم يتخطي الـ 10 دقائق..ووزير الخارجية كان يحمل "حماس" المسئولية كاملة.

وأضافت "راندا أبو العزم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن وزير الخارجية الأمريكي استمع خلال رحلته إلى مطالب الوطن العربي، وهم حماية المدنيين وفتح ممرات لخروج الرعايا ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

واسترسلت:" لم أستطيع الوصول لمعرفة فكرة وجود هدنة داخل إسرائيل..متابعة: وزير الخارجية الأمريكي استبعد فكرة تهجير الفلسطنيين والقضاء على القضية".

وتابعت:" الحلول العسكرية لم تأت بثمارها حتى الآن..وشددت خلال حديثي معه على أهمية حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين".