ظهور إيمي سمير غانم بوزن زائد لأول مرة منذ وفاة دلال وسمير| شاهد

حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على قناة mbc1 في حلقة جديدة من حلقات برنامج نواعم في أول ظهور إعلامي بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.



وتحدثت إيمي سمير غانم خلال هذا اللقاء عن أمور عديدة ومختلفة في حياتها الشخصية والعملية، كما تطرقت أيضا في الحلقة عن علاقتها بزوجها حسن الرداد.



ولفتت إيمي الأنظار إليها خلال هذه الحلقة بسبب وزنها الزائد والذى ظهر بشكل واضح خلال الحلقة.





إيمي سمير غانم تدعم فلسطين

ودعمت الفنانة إيمي سمير غانم القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب ايمي سمير غانم: "اللهم كن لفلسطين عوناً، اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء،لهم فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، اللهم أنصر ضعفهم فإن ليس لهم سواك".

إيمي وحسن الرداد

وشاركت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد من جلسة تصوير لإعلان يجمعهما معاً، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجمهور.