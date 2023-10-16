حسين هريدي يوضح الفارق بين تعامل العرب والغرب مع الصراعات.. فيديو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: "التعامل التكتيكي الذي تعتمد عليه الدول العربية، يشبه ما يحدث حاليا من انشغال العالم العربي والرأي العام كله بالهجوم الذي قامت به المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، وكيفية رد إسرائيل على هذه الأمر، وبالفعل المؤسسات الإعلامية العربية تعمل على تغطية ذلك طوال الوقت".

وأضاف "هريدي" خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الذى يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، مساء الأحد: "نحن نتابع الأحداث فقط دون أن نربطها ببعضها البعض، لكن الدول الغربية تعتمد في تعاملها مع الأزمات على الخطط الاستراتيجية، ففي أبريل عام 2004، بوش استقبل شارون لتبادل خطابات رسمية بعدم عودة إسرائيل يونيو 1967.

وأوضح: "الخطابات الرسمية بين بوش وشارون قضت باحتفاظ إسرائيل بالمستوطنات الكبرى، وهذه الخطابات لم يتم إلغائها حتى الآن، ولا يتم الحديث عنها، لكنها صادرة عن البيت الأبيض وموقعة من قبل الحكومة الإسرائيلية، فهذه هي رؤيتهم لإدارة الأمور بعيدة المدى، في ظل انشغال العالم العربي بالأمور التكتيكية".