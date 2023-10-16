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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كتاب الموتى.. وزيري عن كشف المنيا الأثري: وجدنا بردية طولها 18 مترا

كشف أثري بالمنيا
كشف أثري بالمنيا

كشف الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل  الكشف الآثري الجديد بمنطقة الغريفة بمحافظة المنيا، عن مجموعة مقابر خاصة بالدولة الحديثة.

 

كشف أثري الغريفة بالمنيا.. تفاصيل العثور على جبانة وأول بردية كاملة.. شاهد

التفاصيل الكاملة للكشف الأثري بمنطقة الغريفة في المنيا.. فيديو وصور

 

وقال مصطفى وزيري في مداخلة هاتفية  في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  البعثة المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار اختارت العمل في موقع الكشف الأثري منذ 2017".

 

وأضاف مصطفى وزيري:" كان هدفنا هو البحث عن جبانة العصر المتاخر وجبانة الدولة الحديثة "، مضيفا:" الحفاير في الموسم الأخير ظهرت مؤشرات المقابر الصخرية التي تعود للدولةالحديثة ".

 

 وتابع مصطفى وزيري:"  منذ بداية أعمال التنقيب في 2017 تم الكشف عن أكثر من 25 ألف تمثال أثري في هذه المنطقة ".

 

وأكمل مصطفى وزيري:" هناك صدى إيجابي عالمي على الكشف الاثري الجديد في المنيا"، مضيفا:" عشرات البعثات الأجنبية كانت تبحث عن جبانة الدولة الحديثة لكن البعثة المصرية هي التي اكتشفتها ".

 

ولفت مصطفى وزيري:" تم اكتشاف بردية كاملة وتشير الدراسة المبدئية أن حالة البردية رائعة وقد يصل طولها من 15 لـ 18 متر وتتحدث عن كتاب الموتى ".

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