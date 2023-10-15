كشف أثري جديد في الغريفة بالمنيا.. تماثيل وبردية بطول 18 مترا الأبرز

أعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين الغام للمجلس الاعلي للآثار، عن الكشف الآثري الجديد بمنطقة الغريفة بمحافظة المنيا، عن مجموعة مقابر خاصة بالدولة الحديثة.

وقال وزيري خلال كلمة له في مؤتمر صحفي منعقد بمنطقة الغريفة بالمنيا: وجدنا تابوت لسيدة تسمي ناني في نهاية الأسرة العشرين وهي منشدة الإله جحوتي .

وأشار وزيري الي الكشف عن بعض المقابر بالاضافة الي تابوت لسيدة تدعي تاجي ايست بنت ايريتحرو بمعني عظيم الخمسة وهو لقب هام.

واستكمل حديثة قائلا: وجدنا أوانى كانوبية ملونة لأول مرة تظهر للإله بتاح سوكر ومجموعة الاله جحوتي.

وأفاد أن مايمز هذا الكشف برديات كاملة لأول مرة في منطقة الرغريفة لكتاب الموتي ، وتصل مابين ١٥ الي ١٨ متر تقريبا بحالة ممتازة .

وأوضح أن هذه البردية ستعرض في المتحف المصري الكبير ، مؤكدا كل اكتشافتنا تغرض في المتاحف .

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