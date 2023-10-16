منتخب مصر يواجه الجزائر الليلة في ثاني ودياته بمعسكر الإمارات

يستعد منتخب مصر الوطني بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة منتخب الجزائر وديا في السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وكان منتخب مصر، واجه زامبيا وديا مساء الخميس الماضي، وفاز بهدف دون رد سجله حمدي فتحي.

وتأتي مواجهة منتخب مصر والجزائر ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بجانب التحضير للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته مساء أمس الأحد، استعدادا لمواجهة منتخب الجزائر وديا.

وبدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم تقسيمة في نهاية المران، و شهدت منافسة قوية من اللاعبين للمشاركة أمام الجزائر، كما شهد المران الكابتن أحمد حجازي قائد منتخب مصر.