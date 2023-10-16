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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم

صدى البلد

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الاثنين في البنوك المصرية.


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) تراجعا ما بين 9 - 22 قرشا شراء وبيع خلال تعاملاتها بالبنوك المصرية.

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ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.31 جنيه للشراء و 32.46 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.42 جنيه للشراء، و32.52 جنيه للبيع.


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.41 جنيه للشراء، 32.52 جنيه للبيع.


في حين سجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية.
ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الاسترليني 37.32 جنيه للشراء و 37.51 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.44 جنيه للشراء، و 37.63 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.44 جنيه للشراء 37.58 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.69 جنيه للشراء و 99.78 جنيه للبيع - وفقا للبنك الأهلي.

 

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم

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